Nagy károk a zárvatartás miatt

A hétfői enyhítések, a boltnyitás az érintettek szerint megkésett lépés, arról nem is beszélve, hogy a kormány a korlátozások bevezetése után nem igazán mérte fel, hogy milyen hatása van az intézkedéseknek.

Pozsony | A hétfői enyhítések, a boltnyitás az érintettek szerint megkésett lépés, arról nem is beszélve, hogy a kormány a korlátozások bevezetése után nem igazán mérte fel, hogy milyen hatása van az intézkedéseknek.

A vállalkozók szakmai szervezetei szerint a kormány már korábban is dönthetett volna legalább egy részleges nyitás mellett, mára ugyanis a vállalkozók egy része olyan helyzetbe került, hogy már képtelen lesz újrastartolni a vállalkozását.

„A bezárásra ítélt üzletek többsége hosszabb időn keresztül bármiféle bevétel nélkül maradt, és a veszteségeik napról napra nőnek. Sokuknak a bérleti díjak és a hitelek fizetésére sem maradt pénze, miközben az állami segélyre sem voltak jogosultak”

– figyelmeztet Miriam Filová, a Munkáltatók Szövetségének (AZZZ) a szóvivője. Szerinte a bezárás további fenntartása hatalmas károkat okozott volna a gazdaságnak. A szakmai szövetség szerint a kormánynak az elkövetkező időszakban még nagyobb figyelmet kellene szentelnie a leginkább sújtott ágazatok és vállalkozások megsegítésére.

A kialakult helyzetért az elemzők szerint azonban a kormány is felelős. „A drasztikus megszorításokat gyakran anélkül vezették be, hogy felmérték volna azok valódi hatását. Ráadásul, a kormány menet közben sem mérte fel, hogy milyen hatása van az intézkedéseinek. Sokakban így az az érzés támadhatott, hogy a politikusok időközben meg is feledkeztek arról, hogy januártól bezárásra ítélték az üzleteket” – állítja Vlachynský, aki szerint a kormány a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban csődöt mondott. „A centralizált bürokrácia képtelen a rugalmas és hatékony döntésekre az olyan helyzetekben, mint a jelenlegi világjárvány” – tette hozzá az INESS elemzője.

A fentieket a gazdasági tárca által kidolgozott és tegnap a kormány által is jóváhagyott, vállalkozói környezetről szóló felmérés is alátámasztja. „A szlovák gazdaságot negatívan érintik a világjárvány megfékezése érdekében hozott megszorító intézkedések, amelyek hosszabb távon éreztetik a hatásukat. A szlovák vállalkozói környezet a nemzetközi összehasonlítások alapján is stagnál, a helyzet javítása érdekében így mindent meg kell tennünk a vállalkozókat terhelő bürokrácia és a vállalkozások fejlődését gátló értelmetlen szabályok mielőbbi felszámolásáért” – áll a Richard Sulík vezette gazdasági tárca jelentésében.