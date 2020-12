Mellékhatások jelentkeztek két beoltottnál, az egészségügyi minisztérium nyugalomra int

A tárca azért is foglalkozik az üggyel, mert a hír hatására a Facebookon új erőre kaptak az oltásellenes összeesküvés-elméletek. A minisztérium a közleményében leszögezi, hogy a brit gyógyszerfelügyelet jelenleg vizsgája a vakcina hatóanyagai és az allergiás reakciók közti összefüggést. Annyit azonban előzetesen lehet tudni, hogy mindkét személynek voltak allergiás tünetei már korábban is. Szerencsére mindketten jól vannak, jelenleg lábadoznak. Amíg a vizsgálat folyik, a brit gyógyszerfelügyelet nem javasolja azon személyek beoltását, akiknek a kórtörténetében előfordultak ehhez hasonló egészségügyi problémák.

„Súlyosabb mellékhatások felléphetnek olyan vakcináknál is, amelyek átestek a klinikai teszteken, ám az ilyen esetek rendkívül ritkák. A koronavírus elleni oltásprogram kezdeti stádiumában 400 ezer embert oltanak be Nagy-Britanniában. Jelenleg nem tudjuk pontosan, hogy eddig hány személynek adták be a vakcinát”