Percről percre – Megkezdődött a Szövetség alakuló kongresszusa

11:36

Az újságírókat a mandátumvizsgálat és az általános vita idejére kiküldték az ülésteremből.

11:11

Andócsi János, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke arról beszélt, hogy bár az ő határon túli közössége kicsi, mégis megosztottak voltak, de aztán sikerült egyesülniük. Abbéli bizalmát is kifejezte, hogy a Szövetség bejut majd a szlovák parlamentbe.

11:07

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a felszólalásában a határon túli magyar közösségek kapcsolatának fontosságát és kölcsönös szolidaritásának szükségességét hangsúlyozta. „A szövetséget le kell vinni minden községig, és ott is meg kell teremteni az egységet” – mondta arra vonatkozóan, hogy az egységes pártot minden szinten el kell fogadtatni.

11:01

Pásztor István szerbiai tartományi képviselő, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a beszédében arról szólt, jó kapcsolat fűzi a Szövetség leendő elnökéhez, Forró Krisztiánhoz (MKP).

„Annál nagyobb bátorság nincsen, mint mikor az ember át tudja lépni a saját árnyékát”

– mondta a pártegyesítésre utalva, amely szerinte az egyedül lehetséges út a szlovákiai magyar politika számára.

10:56

Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is beszédet tartott. Hangsúlyozta, az RMDSZ és az MKP közötti jó kapcsolatot, és arról is beszélt, hogy a szövetségeket időnként meg kell újítani. Az erdélyi magyar pártok példáját említve elmondta, a versenynek és az együttműködésnek is megvan a maga ideje. Ugyanakkor kiemelte, egy közös pártnak stratégiákat is alkotnia kell. „Ha lehet, akkor a kormányban is ott kell lenni” – mondta.

10:51

Tomáš Merašický, a KDH alelnöke a felszólalásában arról beszélt, hogy a kereszténydemokraták és a nemzetiségek képviselői mindig együtt dolgoztak. „Önök között igazi barátok társaságában érzem magam – tette hozzá.

10:49

A videóüzenetek után Bukovszky László, kisebbségi kormánybiztos tartott beszédet. Azt hangsúlyozta, hogy a Szövetség a nemzetiségek és a régiók pártja is egyben. Arról is beszélt, hogy a népszámlálás eredményeit hamarosan kihirdetik, ezért a közös pártnak olyan stratégiákat kell kidolgoznia, amely a többi kisebbség érdekeit is tükrözi.

10:45

Donald Tusk, az Európai Néppárt (EPP) vezetője ugyancsak videóüzenetben szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy a magyar közösség Szlovákiában mindig EU és NATO párti volt, a politikai képviselet, az egykori MKP, pedig hozzájárult Vladimír Mečiar leváltásához. Név szerint kiemelte az MKP és a Híd EP-képviselőit, akiknek köszönetet mondott.

„Az önök döntése igazolja, hogy lehetséges legyőzni a korábbi megosztottságot”

– mondta a Szövetség megalakulásával kapcsolatban.

Arról is beszélt, hogy az EPP frakcióban is vannak feszültségek. A pártcsalád következő kongresszusára várja a Szövetség képviselőit. „Főleg annak fényében, hogy a Fidesz nem része már a pártcsaládunknak” – tette hozzá. Tusk szerint a Szövetség akár két EP-képviselőt is küldhet az uniós parlamentbe.

10:37

Mózes, aki a Szövetség jogi kereteit adó Összefogás vezetője, formálisan bejelentette lemondását, hogy a három szereplő megállapodása szerint megválaszthassák a közös párt tisztségviselőit. Ehhez azonban, a közgyűlés erejéig, egy munkaelnökséget kellett választani, ezt Hájos Zoltán (MKP) vezeti. Ezután Szili Katalin, a magyar kormány miniszterelnöki megbízottjának videoüzenete következett.

10:27

A Szövetség kongresszusát Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője nyitotta meg, majd Orosz Csaba (MKP) a közgyűlésnek helyet adó város, Somorja polgármestere beszéde következett.



10:25

A közgyűlésen a küldötteken és az újságírókon kívül vendégként jelen van a többi határon túli régió pártjának képviselője. A közgyűlésre meghívót kapott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Pásztor István szerbiai tartományi képviselő, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Andócsi János, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke. A Szövetség sajtóosztálya arról tájékoztatott, ők egy külön programpontban szólalnak fel.

A magyar kormányt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Európai Néppártot (EPP) pedig Donald Tusk videóüzenetben képviseli. A közgyűlés szervezői a szlovák pártok közül az EPP-tagokat hívták meg, így az eseményen várhatóan jelen lesz Tomáš Merašický, a KDH alelnöke. A szlovák kormányt Bukovszky László, a Híd által jelölt kisebbségi kormánybiztos képviseli. Nincs jelen ugyanakkor Bugár Béla, a Híd korábbi vezetője.

10:19

A közgyűlésen jelen vannak a Hídnak a ruszin és szlovák nemzetiségű tagjai is, így a ruszin Peter Krajňák, korábbi oktatási államtitkár és a szlovák Michal Goriščák is, akit a párt platformja a Szövetség elnökségébe is delegált. Az ülésterem mellett tolmácsfülkék állnak készen.

09:58

A Hotel Kormoránba összehívott közgyűlésre az MKP 75, a Híd 45, az Összefogás pedig 30 küldöttet delegált. A Szövetségben platformként továbbélő három szereplő vezető képviselői már a helyszínen vannak. Sólymos László, a Híd eddigi vezetője, akit pénteken a szubjektum a Szövetség Országos Tanácsának elnöki tisztségére jelölt, már szintén megérkezett, ahogy Mózes Szabolcs is, akit az Összefogás delegált a közös párt alelnöki posztjára. A Szövetség elnökét pedig, Forró Krisztián személyében az MKP adja.

A kongresszus teljes ideje alatt a sajtó munkatársai nem lehetnek az ülésteremben, az esemény szervezői délután két órakor terveznek sajtótájékoztatót tartani.