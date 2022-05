Matovič és Krajniak is elfogadhatónak tartja, hogy a fasisztákkal egyeztessen

A Denník N által szervezett politikai vitára, a kormánypártok vezető képviselőit, így Igor Matovičot az OĽaNO vezetőjét, pénzügyminisztert, Veronika Remišovát, a Za ľudí elnökét, miniszterelnök-helyettest, Milan Krajniakot a Sme rodina alelnökét, munkaügyi minisztert és Mária Kolíkovát (SaS) igazságügyi minisztert hívták meg.



A beszélgetésen felmerült, hogy a pénzügyminiszter által bemutatott családsegítő, vagy más néven inflációellenes csomag parlamenti elfogadásához a fasiszta ĽSNS képviselőinek szavazatai is kellettek, Matovič nyíltan egyeztetett ennek a pártnak a tagjaival. A tárcavezető ennek apropóján azonban arról beszélt, ő személyesen nem lépne koalícióra a fasiszta ĽSNS-szel és a Republikával. Krajniak szintén így nyilatkozott, de arról is beszélt, ha kell, ezekkel a politikai szubjektumokkal is egyeztet. Kolíková ugyanakkor kijelentette, az ilyen egyeztetések egyszerűen gusztustalanok, Remišová pedig kitért az elől, hogy minősítse Matovič eljárását.



Magát a családsegítő csomagot Krajniak védelmébe vette. Matovič azzal hárította el az intézkedéssel szembeni kritikát, miszerint olyanok is támogatást kapnak az államtól, akik nem szorulnak rá, és hogy a középosztály is megérdemli az ilyen segítséget. Ahogy arról beszámoltunk, a családokat segíteni hivatott csomag idén 175 millió, jövőre pedig 1,2 milliárd euróba kerülhet. A javaslatok között van a gyermekek után járó adóbónusz növelése, de kiterjesztenék az erre jogosultak körét is, megemelnék a családi pótlékot, a gyermekeknek 60 eurós szabadidő-utalvány járna. Ahogy korábban, Kolíková most is bírálta, hogy az intézkedést a rendes törvényalkotási folyamatot megkerülve fogadták el, hiszen gyorsított eljárásban terjesztették azt a parlament elé. Az államfő, Zuzana Čaputová egyébként még nem írta alá csomagot tartalmazó törvényt. Az sem kizárt, hogy a vonatkozó jogszabályt az elnök, pont a gyorsított eljárás miatt, az Alkotmánybíróság elé utalja.

