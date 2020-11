Matovič: A tesztelés nem lehet önkéntes

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök továbbra is ragaszkodik az országos koronavírus-tesztelés következő fordulójához, amelynek szerinte nem önkéntes alapon kell működnie. A hétfői válságstábon az iskolák megnyitásáról is egyeztetnek.

Pozsony | Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök továbbra is ragaszkodik az országos koronavírus-tesztelés következő fordulójához, amelynek szerinte nem önkéntes alapon kell működnie. A hétfői válságstábon az iskolák megnyitásáról is egyeztetnek.

Hétfőn a pozsonyi Bôrik Hotelben tartotta ülését a világjárvány miatt összehívott központi válságstáb, amely még hétfőn este hét órakor is tárgyalt. A stáb ülése előtt Matovič miniszterelnök arról beszélt, továbbra is ragaszkodik az országos koronavírus-tesztelés következő köréhez, amelyre két hét múlva kerülhet sor. „A központi válságstáb múlt heti döntése egyértelmű, az SaS jelenlévő képviselői is megszavazták azt” – nyilatkozta a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy koalíciós partnere, az SaS jelenleg nem támogatja az országos tesztelést. Matovič az országos tesztelésnek a most hétvégén tartott fordulójáról azt mondta, az alacsony részvétel azt mutatja, hogy az önkéntes részvétel nem járható út.

Azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus-oltás kötelező lesz-e, úgy nyilatkozott, az uniós országok vezetőivel korábban arról is beszéltek, a vakcina elérhetősége után előfordulhat, hogy egyes országok nem engedik be a területükre azokat, akik nincsenek beoltva. „Vagy egy friss, negatív PCR-tesztet kell majd felmutatniuk” – mondta Matovič a tagállamok jelenleg még csak formálódó intézkedéseiről. „Akik pedig nem oltatják be magukat, azok számára a továbbiakban is kötelező lehet a szájmaszk viselése” – nyilatkozta a kormányfő.

Vladimír Krčméry orvos, az állandó válságstáb tagja úgy véli, nem áll majd rendelkezésre elegendő vakcina. „Nagy lesz a nyomás annak érdekében, hogy helyesen határozzuk meg a veszélyeztetett csoportokat, amelyeknek szükségük lesz a vakcinára” – mondta a Denník N-nek azzal, hogy például az orvosok, a szociális otthonok lakói és alkalmazottai kaphatnak először oltást.

A kormányfő a járványügyi korlátozások enyhítését nem támogatja, de elképzelhetőnek tartja, hogy legalább az érettségiző osztályok tanulói visszatérjenek az iskolákba. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter ezzel kapcsolatban azonban megismételte, arra számít, hogy november 30-án teljesen kinyitják az iskolákat. A tárcavezető ragaszkodik ehhez a dátumhoz, nem lát okot arra, hogy még decemberben is távoktatás formájában folyjon a tanítás.

A központi válságstáb ülése előtt Ján Mikas országos tiszti főorvos arról beszélt, valóban terítéken van, hogy az alapiskolák kilencedikes és a középfokú oktatási intézmények érettségiző osztályainak tanulóit visszaengedjék az intézményekbe. „Persze mindez csak fokozott higiéniai körülmények között lehetséges” – tette hozzá.