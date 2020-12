Makó: Kertészt Gál Gábor mutatta be nekem

Ľudovít Makó, a Pénzügyi Felügyelet bűnüldözési osztályának korábbi igazgatója a rendőrségen arról vallott, hogy az adócsalásért jogerősen elítélt Kertész József vállalkozót Gál Gábor, a Híd egykori parlamenti képviselője, majd igazságügyi minisztere mutatta be neki.

„Valamikor 2015 őszén Kertész úrnak Gál Gábor mutatott be a galántai irodájában” – vallotta Makó az aktuality.sk információi szerint. Makó, akit az „Isten malmai” akció során tartóztattak le, hozzátette, arról a Kertész Józsefről van szó, akinek a nevéhez a Jopi Trade és a Jopi Oil vállalatok köthetőek.

Gál, aki 2015-ben a Híd parlamenti képviselője volt, a barátjaként mutatta be Kertészt Makónak. Gál ügyvédként képviselte Kertész érdekeit a vállalkozó elleni bírósági eljárások során. Makó a vallomásában pontosan leírta, Kertész és társai miként hajtották végre az ún. körhinta-csalásokat. Eszerint vásároltak egy vonatszállítmánnyi üzemanyagot, amit aztán fiktív cégek hálózatán keresztül továbbadtak, de nem fizették be az áfát. Minden egyes szerelvényen 140–170 ezer euró áfát csaltak el. Volt, hogy havonta 3-4 ilyen szerelvénnyel játszották el ugyanezt. A hatóságok december elején tartottak razziát Kertésznél.

Az ügy kapcsán kerestük Gál Gábort is, elsősorban arra lettünk volna kíváncsiak, hogy milyen okból mutatta be Makónak Kertészt. A Híd egykori politikusával azonban nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a telefonszámot, amin eddig hívni szoktuk, most Gál ügyvédi irodájára, az AK GG Kft.-re irányították át. A titkárnő csak annyit mondott, nem tud Gálról semmilyen információt adni, majd lerakta a telefont.

Gál egy adóügyben még a Legfelsőbb Bíróságon is sikerrel képviselte Kertészt. Marián Kočner egyik bírója, Vladimír Sklenka azt vallotta, Gál igyekezett „elintézni”, hogy a törvényszék a kliense javára döntsön. Sklenka ezt Jarmila Urbancovától, a Legfelsőbb Bíróság egykori alelnökétől hallotta. Urbancová jelenleg vizsgálati fogságban van.

Makó az aktuality.sk információi szerint a nyomozóknak azt is elmondta, hogy 2017-ben Kertész és üzlettársa, Nagy István, illetve egy Csente és egy Šafárik vezetéknevű férfi fejenként 50 ezer eurót küldött neki, hogy a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) ne tartson náluk az adóügyeik miatt razziát. Makó a pénzt továbbadta Marián Kučerka és Bernard Slobodník nyomozóknak. Mindkettőjük ellen korrupciós bűncselekmények miatt folyik eljárás, Slobodník szintén együttműködik a rendőrséggel. A bonyolult, több bűncselekmény-sorozatot magába foglaló ügyek egyik szereplője František Böhm, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) korábbi tagja, aki ugyancsak beismerő vallomást tett. Böhm szerint Makó is jelentős kenőpénzeket fogadott el.

(czg)