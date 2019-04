Ma döntenek Kotlebáékról

A Legfelsőbb Bíróság öttagú szenátusa ma délelőtt tárgyalja a főügyész, Jaromír Čižnár beadványát, amelyben a Mi Szlovákiánk Néppárt (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko) feloszlatását kérte. Čižnár szerint az ĽSNS egy szélsőséges párt, amelynek fasiszta tendenciái vannak, a programjával és tevékenységével pedig megsérti az Alkotmányt, illetve egyéb törvényeket és nemzetközi egyezményeket is. Az indítványt a főügyész még 2017 májusában terjesztette be.



A Legfelsőbb Bíróság épületében, ahol az igazságügyi minisztérium is működik, a mai tárgyalás előtt rendkívüli biztonsági intézkedéseket foganatosítottak. Az alkalmazottak nagy részét szabadságra küldték. Mészáros Lajos, korábbi alkotmánybíró szerint, ha a Legfelsőbb Bíróság ma döntene is, az még nem lesz jogerős határozat. Az ilyen ügyekben ugyanis még az Alkotmánybíróságtól lehet felülvizsgálatot kérni. "Ha ilyen felülvizsgálatot kérnek, akkor az halasztó érvényű és az ítéletet nem lehet végrehajtani." - magyarázta Mészáros, aki hozzátette, az EP-választások időpontjáig, május 25-éig szinte biztos, hogy nem lesz jogerős döntés. Ez azt is jelenti, hogy az ĽSNS a legnagyobb valószínűség szerint minden további nélkül elindulhat az EP-választásokon. Ha az Alkotmánybíróság végül úgy döntene, hogy betiltja Kotleba pártját, az a parlamenti mandátumokra sem lenne hatással. A képviselők függetlenként folytathatnák parlamenti tevékenységüket. "Igaz, hogy a mandátumot pártlistán szerezték, de a pártok csak közreműködnek a népakarat kialakításában." - mondta Mészáros.



A párt feloszlatása egyébként azt is jelentené, hogy az intézményt gazdaságilag fel kellene számolni és kihúznák a pártok nyilvántartásából. De ami még ettől is fontosabb, hogy tovább nem tarthatnának igényt a pártoknak járó állami támogatásra, illetve frakciót sem alakíthatnának és ezáltal bizonyos tisztségek betöltésétől is elesnének. Mészáros arról is beszélt, hogy a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság egy pártot csak tartalmi okoknál fogva oszlathat fel. Ez valamelyest gátat szab annak, hogy a betiltás esetén az ĽSNS tagjai egyszerűen átüljenek egy másik, tartalék pártba.



Mészáros szerint Kotlebáék nem hozhatnának létre a betiltott párttal teljesen azonos, új politikai formációt. "Amikor majd a következő pártot létrehozzák, akkor már a megalapításánál oda kell figyelni, hogy nem tartalmaz-e szélsőséges elemeket." - mondta Mészáros, de hozzátette, a problémás elemek általában csak a bejegyzés után kerülnek felszínre. A korábbi alkotmánybíró szerint egy párt betiltása komoly döntés, a Legfelsőbb Bíróságnak ezért nagyon körültekintően kell eljárnia. Mindezt azért, hogy ne teremtsenek olyan precedenst, amely alapján további pártok betiltására irányuló láncreakció indulhat be.

Daniel Kerekes, politikai elemző szerint azonban az ĽSNS esetleges betiltását követően sem kell attól tartani, hogy ez olyan precedenst teremtene, amely a többi, nem szélsőséges pártra is kedvezőtlen hatással lenne. Az elemző emlékeztetett, Kotleba egy korábbi pártját, a Szlovák Testvériséget (Slovenská pospolitosť) is betiltották már. Ha ez újra megtörténik, a szélsőségesek csak "átülnek" egy tartalékpártba, amelyet sajtóhírek szerint már be is jegyeztek. Kerekes elmondta, tavaly ősszel módosították a párttörvényt, hogy a feloszlatást ne lehessen ilyen egyszerűen megkerülni. Az új szabály értelmében egy betiltott politikai formáció tisztviselői hivatalosan nem vállalhatnak hasonló feladatot egy másik pártban, de tagjai lehetnek annak. A megválaszthatóságukat azonban semmi sem korlátozza, így ha egy betiltott párt tagjai átülnek egy új politikai formációba, annak a parlamenti választási listára például minden további nélkül felkerülhetnek. "Ezeket a politikai jogokat ugyanis nemzetközi szerződések védik."- mondta Kerekes.



Az ĽSNS betiltása már 2016-ban, a parlamentbe jutásukkor felmerült. A legfőbb ügyész egy évvel később beadta az indítványát, a Legfelsőbb Bíróságon pedig további két évig tartott míg kitűzték a tárgyalás időpontját. Pfundtner Edit (Híd) igazságügyi államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: "Magánemberként és politikusként is azt a követelményt támasztom az illetékes hatóságok számára, hogy gyorsabban folytassák le ezeket az ügyeket" - és hozzátette, az idő az igazságosság szempontjából nagyon fontos tényező.