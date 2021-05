Lengvarský ugyan jóváhagyja a Szputnyik V-t, de magát és családját sem oltatná be vele

Június 7-étől Szlovákia is megkezdi az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóvá nem hagyott, orosz Szputnyik V-vakcinával való oltást. Nincs még döntés a magyarországi védettségi igazolványok elismeréséről.

Pozsony | Június 7-étől Szlovákia is megkezdi az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóvá nem hagyott, orosz Szputnyik V-vakcinával való oltást. Nincs még döntés a magyarországi védettségi igazolványok elismeréséről.

A kormány többségi szavazással szerdán fogadta el azt a határozatot, amelyben Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszternek azt a feladatot adta, hogy legkésőbb június 7-ig kezdjék meg az orosz vakcinával való oltást. Ehhez egyelőre azt a 200 ezer adagot használják fel, amely még március elsején érkezett az országba, és amely nyomán kormányválság robbant ki. A vakcina kétkomponensű, így 100 ezer ember beoltására elegendő, az egyik felének júliusban, a másiknak augusztusban jár le a szavatossága. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter a kormányülés után arról beszélt, ha további adagokra lenne igény, akkor támogatni fogják azok beszerzését. Ugyanakkor kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a lakosság körében ilyen nagy lenne az orosz oltóanyag iránti érdeklődés. A Szputnyik V-vakcinával a 18–60 közötti korosztályt oltják majd, egyelőre nem világos, hogy aki ezt az oltóanyagot választja, annak alá kell-e írnia valamilyen speciális beleegyezést. Az esetleges mellékhatásokért az állam viseli a felelősséget. Akiket ezzel a szerrel oltanak be, azoknak külön ellenőrző vizsgálatok során követik az állapotát.

Az egészségügyi tárcát vezető Lengvarský szerint ugyan a Szputnyik-vakcina biztonsága felől nem kell kételkednünk, és a kormányülésen ő maga is az orosz oltóanyag használatára szavazott, a miniszter saját magát nem oltatná be a készítménnyel. „Egyértelműen nem” – válaszolta a miniszter arra a kérdésre, hogy valamelyik családtagját, vagy önmagát beoltatná-e a vakcinával.

Az EMA által jóvá nem hagyott orosz vakcinával való oltás azért is fontos, mert egyes uniós tagállamok problémásnak tekintik, hogy olyan személyeket engedjenek a területükre, akiket az unióban el nem ismert készítménnyel oltottak be. Ausztria már jelezte is, megtagadhatja a belépést azoktól, akik az orosz vakcinával való oltást igazoló dokumentumot felmutatva szeretnének az országba utazni.

Az egységes uniós oltási igazolvány, a GreenPass bevezetéséig a közép-európai államok két- vagy többoldalú szerződéseket kötnek az egyes országokban használatos oltási igazolványok elismeréséről. Lengvarský már a múlt héten arról beszélt, hogy a Magyarországgal kötendő ilyen kétoldalú megállapodásra napokon belül sor kerülhet. Szerdai kérdésünkre, hogy megkötötték-e már a megállapodást, a miniszter azzal válaszolt, hogy az ügyben még tárgyal a külügyminisztériummal. Semjén Zsolt (KDNP) magyar miniszterelnök-helyettes korábban kijelentette, csak azon országokkal kötnek ilyen egyezményt, amelyek a Magyarországon használt vakcinákról adott igazolásokat elismerik. Az országban azonban az orosz mellett az EMA által jóvá nem hagyott kínai vakcinával is oltják a lakosságot.