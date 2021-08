Küszöbön a harmadik hullám, de a kormány érdemi óvintézkedésekről még nem döntött

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter csütörtökön bejelentette, szeptembertől egyetlen iskola bezárását sem rendeli el, ha valamelyik osztályban elkezd terjedni a vírus, a regionális egészségügyi hivatal feladata lesz meghatározni a szükséges lépéseket. A tárcavezető nem tudott pontos tájékoztatást adni arról, az egyes járásokban hány pedagógus van beoltva, de péntek reggelre sikerült néhány statisztikai adatot felmutatnia. Mint kiderült, az iskolaügyben dolgozók 66%-a már rendelkezik védőoltással, a 128 ezer alkalmazottból 84 500 már beoltatta magát. Ez az adat azért is fontos, mert Gröhling szerint ott, ahol alacsony az oltottsági arány, ősszel a delta-variáns elterjedése nagyobb eséllyel béníthatja meg az oktatást, és a diákok ismét online tanulásra kényszerülhetnek. A Dunaszerdahelyi járás 77%-kal vezeti a listát a pedagógusok oltottsági aránya terén, a második helyen a Vágsellyei járás szerepel 73%-kal, a Pozsonyi járásban pedig szintén 70% felett mozog a védett tanárok aránya. Sebő Renáta, a bősi Amade László Alapiskola igazgatója lapunk érdeklődésére elárulta, kollégáinak döntő többsége már igényelte a vakcinát. Az intézetvezető hangsúlyozta, pontos adatokkal a nyári szabadságok miatt ugyan nem rendelkezik, de információi szerint az iskola 39 pedagógusa közül legfeljebb öten nincsenek beoltva.

Az oktatási miniszter üdvözölte, hogy a Kiszucaújhelyi járás kivételével mindenhol legalább a tanárok fele már felvette az oltást. A Dunaszerdahelyi járásban oltották be a legtöbb tanárt, de a Komáromi járásnak sincs miért szégyenkeznie, ott is meghaladja az országos arányt a védett pedagógusok száma (70%). Az oltási hajlandóság azonban közel sem ilyen magas a keletebbre fekvő régiókban. A Gyetvai járásban csupán 54, a Gölnicbányaiban 55, az Illavai járásban pedig az iskolai alkalmazottak 56 százaléka oltatta be magát.



Sebő Renáta, a bősi Amade László Alapiskola igazgatója elmondta, a tanári kar nagy része már igényelte az oltást, és azok, akik eddig haboztak, szintén a vakcina mellett döntöttek. „Már azok a kollégák is jelentkeztek oltásra, akik eddig azt mondták, nem fognak. Különböző okokból nem akarták beoltatni magukat: volt, aki attól félt, hogy meddőséget okoz a vakcina, de végül mégis rászánta magát. Volt olyan is, aki átesett a fertőzésen, és azért nem ment még el az oltásra” – mondta Sebő azzal, hogy lehetséges, a szünidő alatt már öt alá csökkent az oltatlan tanárok száma. „Nem arról van szó, hogy az iskolánkban vírustagadók lennének. Sokkal inkább egészségügyi problémák álltak a háttérben, például autoimmun betegség esetén nem tudták, hogyan hat a szervezetre a vakcina. Ilyen okok miatt nem oltatták be magukat” – tette hozzá az iskolaigazgató. Sebő Renáta szerint sokan már tavasszal jelentkeztek a vakcinára, mivel tudatosították, hogy az oltás az egyedüli megoldás.

Információhiány

A 12 évnél idősebb diákok oltásával kapcsolatban az iskola egyelőre nem rendelkezik pontos statisztikával. „Vannak olyan diákok, akik a 12. életévüket betöltötték, és már voltak oltáson. Tudunk pár ilyen esetről, de a szünidő alatt a szülők nem tájékoztatják az iskolát ezekről a dolgokról” – folytatta. Néhány héten belül visszatérnek a gyerekek az iskolapadba, az új iskolaévet azonban egyelőre bizonytalanság övezi. A csallóközi alapiskola vezetője elmondta, a tanévkezdéssel kapcsolatban még nem kaptak hivatalos útmutatást az oktatási tárcától. „Egyelőre csak a médiában megjelent információkból tudunk kiindulni, például hogy új Covid-automatával készül az oktatási minisztérium az iskolaév kezdetére. A Dunaszerdahelyi járás a legmagasabb arányban oltott járások közé tartozik, bízom benne, hogy a tanév nagy részére a jelenléti oktatás lesz a jellemző, nem pedig a távoktatás. Reménykedünk benne, hogy rendesen fogunk tudni dolgozni, úgy, ahogy az előző években” – zárta.

Közel a baj

Bár a tanárok oltottsági aránya kellemes meglepetést szerzett, főként néhány, magyarok által sűrűn lakott településen, összességeben nincs ok az örömre. Szlovákiában romlik a járványhelyzet – a pozitív esetek száma fokozatosan emelkedik, és a reprodukciós szám, mely azt jelzi, milyen tempóban terjed a fertőzés, tehát hogy egy ember hány továbbinak adja át a vírust, szintén növekszik. Az egészségügyi tárca sajtóosztálya közleményében megerősítette, az említett mutató már négy hete 1 fölött van. Míg múlt héten 1,15 volt a reprodukciós szám, addig ezen a héten már elérte az 1,3-at, ami azt igazolja, egyre rövidebb idő alatt egyre többen kapják el a fertőzést. A szaktárca rámutatott, az esetszám nagyjából olyan szinten van most, mint tavaly augusztus közepén volt.

Miroslav Plocháň, az Adatok Pátosz Nélkül elemzői csoport tagja úgy véli, az előző évhez képest 17 nappal korábban mutatkoznak a harmadik hullám jelei. A szakember emlékeztetett, tavaly szeptember 19-én kezdett súlyosbodni a helyzet, 10 nappal később a kétszeresére emelkedett a fertőzöttek száma, s ezt követően feleannyi idő alatt (5 nap) ismét duplaannyian betegedtek meg. „Sajnáljuk, a delta fertőzőbb. A töréspont 2021-ben a tanévkezdésre esik” – állítja Plocháň, aki szerint akkor fog a legjobban terjedni a kór, amikor Szlovákiába látogat a pápa. Az elemző szerint rendkívül nagy kockázatot jelent az alacsony oltottsági arány az idősebb korosztály körében. A minisztérium hangsúlyozta, hazánkban már a vírus delta-variánsa dominál, a leghatékonyabb ellenszer pedig a védőoltás. „Az elmúlt két hétben az új esetek 78%-a az oltatlanok közül került ki” – áll a közleményben.



Az egészségügyi tárca Katalónia példáján szemlélteti, mennyire hirtelen végigsöpörhet az országon a delta-variáns. Két hét alatt a pozitív esetek száma 500-ról 9 ezerre emelkedett, és nem egész egy hónap alatt a kórházban kezelt betegek száma 440-ről 2250-re ugrott, megközelítve az előző hullámok csúcsértékét. A külföldi példából kiderül, elsősorban azok az 50 év felettiek vannak veszélyben, akik nem rendelkeznek védőoltással, illetve azt is látni, az egészségügyi rendszert ismét hatalmas nyomás érheti.

Szlovákia az oltottsági arányt illetően továbbra is csúfosan elmarad az európai országok többségétől, csak Lettország, Horvátország, Románia és Bulgária olt nálunk lassabban. Szlovákiában augusztus 5-ig az első adag oltást a lakosok 41,8%-a vette fel, míg a másodikat csak 36,9%-uk kapta meg. Mindemellett problémát jelentenek a regionális különbségek – az ország nyugati részén vannak olyan járások, ahol az oltottsági arány eléri a 60%-ot, a keleti települések azonban jócskán elmaradnak az átlagtól, van, ahol a 30%-ot is alig közelíti meg.



Kormány kerestetik

A kormány ezúttal sem volt képes időben reagálni, a megszokott szerdai tájékoztatás elmaradt, így nem lehetett tudni, hogyan állnak az egyes járások. A minisztérium megkésve ugyan, de nyilvánosságra hozta az aktuális járványügyi mutatókat. A tárca sajtóosztálya délután rövid állásfoglalást adott ki, melyből kiderül, jövő héten továbbra is zöld lesz a járványtérkép. „A Covid-automata értelmében a kormány határozatával változtathatja meg az egyes régiók besorolását” – áll a közleményben. A tájékoztatás szerint a kormány legutóbb július 19-én hagyta jóvá a járások besorolását, és továbbra is ez a döntés van érvényben. A szakértőkből álló konzílium ismét felhívást intézett az ország vezetőihez, amelyben arra szólítják fel a politikusokat, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, melyek hozzájárulnak az oltási kedv növekedéséhez. „Ha van oltóanyag, minden koronavírus-fertőzés által okozott elhalálozás felesleges. A tesztelés nem véd a fertőzéssel szemben, az oltás viszont igen” – érvelnek a szakemberek. Azt kérik a politikusoktól, ne éljenek vissza a járvány elleni harccal, a politikai játszmák helyett arra összpontosítsanak, hogy minél több emberhez eljuttassák a vakcinát, enyhítve ezzel a közelgő hullám következményeit.