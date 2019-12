Kuciak-gyilkosság: 2019-ben rendkívüli előrelépések történtek

Csaknem két éve, hogy meggyilkolták az aktuality.sk újságíróját, Ján Kuciakot és menyasszonyát, Martina Kušnírovát. A kettős gyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki a közéletben, és Szlovákia történetének egyik legnagyobb tüntetéssorozatához vezetett. A nyomás hatására kénytelen volt lemondani Robert Fico (Smer) miniszterelnök, Robert Kaliňák (Smer) belügyminiszter és Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány is.

A meggyilkolt újságíró munkatársai a történtek ellenére kezdetben szkeptikusan viszonyultak a nyomozáshoz, és nem bíztak benne, hogy rövid időn belül áttörés történhet az ügyben. Az is aggodalomra adott okot, hogy a nyomozás legelső szakaszában több feltűnő hibát is vétett a nyomozócsoport, állítólag olyan információk szivárogtak ki, melyek komolyan veszélyeztethették a nyomozás menetét.

A mulasztások ellenére azonban a nyomozócsoportnak már tavaly augusztusban sikerült elfognia azt a 4 személyt, akiket a gyilkosság előkészítésével és végrehajtásával gyanúsítanak, majd októberben került képbe az állítólagos megrendelő, Marián Kočner is.

Marián Kočner és védőügyvédje, Marek Para továbbra is állítják, hogy a hírhedt vállalkozó ártatlan az ügyben. - TASR-felvétel

Régóta működő bűnbanda

A kezdeti sikerek után az ügy felgöngyölítése intenzíven folytatódott 2019-ben is. Az egyik legnagyobb fordulópontot Kočner márciusi meggyanúsítása jelentette, melyet a rendőrség a közvetett bizonyítékok sora mellett az egyik elfogott gyanúsított, Andruskó Zoltán vallomására alapozta. A gyanú szerint Andruskó két társával, Miroslav Marčekkel és Szabó Tamással együtt a végrehajtói szerepet vállalták magukra, Alena Zsuzsová pedig közvetítőként szolgált a bűnbanda és Kočner között. A rendőrségi dokumentumok szerint Kočner 50 ezer eurót fizetett a gyilkosságért, a pénzt később Zsuzsová adta át Andruskónak. Az említett négyes feltehetően már korábban is együtt tevékenykedett, hiszen Zsuzsová a gyilkosságért Andruskó 20 ezer eurós tartozását is elengedte. Szintén erről árulkodik a tény, hogy a nyomozócsoport összekötötte az ügyet a gútai vállalkozó, Molnár Péter 2016-os meggyilkolásával, mellyel szintén Marčeket és Szabót gyanúsítják.

Miroslav Marček, a feltételezett gyilkos - TASR-felvétel

Tóth árulása

Kočner helyzetét tovább nehezíti, hogy egykori embere, Peter Tóth szintén elkezdett együttműködni a rendőrséggel. Tóth, aki korábban maga is újságíró volt, pénzért cserébe 2017 és 2018 között több újságírót megfigyelt, köztük Kuciakot is. Tóth pár hónap elteltével saját maga kereste fel a rendőrséget, és Kočner több személyes tárgyát is átadta a hatóságoknak, például a vállalkozó telefonjait. Azóta folyamatosan együttműködik a rendőrséggel, idén márciusban és áprilisban Kočner több botrányával kapcsolatban is vallomást tett a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökségnek (NAKA).

Fordulópont: A Threema

Az ügy szempontjából az egyik legfontosabb bizonyíték, hogy a rendőrség birtokába került Marián Kočner telefonos kommunikációja. A vállalkozó egy Threema nevű alkalmazáson keresztül kommunikált bizalmasaival. Kočner úgy gondolta, hogy a Threema teljesen megbízható kommunikációs csatorna, ezért olyan bizalmas információkat is megosztott, melyek jelenleg bizonyítékul szolgálnak a vád igazolására. A szlovák rendőrség viszont az Europol együttműködésével képes volt feltörni a vállalkozó telefonját, így fértek hozzá a Threema-üzenetekhez. Az üzenetváltások augusztusban eljutottak a Denník N és az Aktuality.sk hírportálokhoz, melyek fokozatosan tették közzé a sokkoló információkat. Kiderült például, hogy Kočner és Zsuzsová többször is ironikus hangnemben kommunikáltak a fiatal újságíró és menyasszonyának meggyilkolásáról. Az üzenetekből az is jól kirajzolódik, hogyan rendelte meg, majd hogyan fizette ki a pénzt Kočner Zsuzsovának.

Alena Zsuzsová nevét több gyilkossággal is összefüggésbe hozták - TASR-felvétel

A bíróság jóváhagyta

A Threema-kommunikáció a Kuciak-gyilkosság kereteit túllépve arról is tanúskodik, hogyan szerzett Kočner befolyást a bíróságokon, az ügyészségen és a politikában is. Az üzenetek közzététele óta több bírónak is távoznia kellett pozíciójából, és az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkárának, Monika Jankovskának (Smer) is le kellett mondania. A Threema ráadásul nemcsak a kettős gyilkosság ügyében lehet döntő bizonyíték, hanem Kočner korábbi gazdasági bűncselekményeiben is, egyebek mellett a már említett váltóhamisítás perben. Kočner védőügyvédje, Marek Para kezdettől fogva megkérdőjelezi a Threema-üzenetek hitelességét, és maga Kočner sem ismeri el, hogy az üzenetváltások az ő telefonjából származnak. A Specializált Büntetőbíróság szenátusa ennek ellenére a váltóhamisítási perben bizonyítékként fogadta el az üzenetváltást.

Feloszlatott nyomozócsoport

A rendőrség szeptember végén lezárta a nyomozást a Kuciak-gyilkosság ügyében. Daniel Lipšic, a Kuciak-család védőügyvédje ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szerinte a nyomozócsoport jó munkát végzett. Az ügyészség egy hónappal később emelt vádat Kočnerék ellen. Ezzel egyidőben Milan Lučanský rendőrfőkapitány feloszlatta a 39 főből álló nyomozócsoportot, hiszen elmondása szerint a vádemelés után már nem lesz rá szükség. A csoport vezetőjét, Peter Juhást áthelyezték egy másik ügy élére: Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter és Denisa Saková (Smer) belügyminiszter állítólagos korrupciós ügyeiben nyomoz majd. A csapat feloszlatása komoly felháborodást váltott ki. Az ellenzéki képviselők és a Kušnírová-család védőügyvédje, Marek Kvasnica bírálták Lučanskýt a döntés miatt, elmondásuk szerint a büntetőeljárás szándékos akadályozásáról van szó.

Milan Lučanský rendőrfőkapitány feloszlatta a 39 főből álló nyomozócsoportot - TASR-felvétel

Megkezdődött a tárgyalás

A Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusa két héttel ezelőtt elfogadta a Kočnerék elleni vádemelést. Ružena Sabová, a szenátus elnöke kilenc napban határozta meg a főtárgyalás idejét, melyekre 2020 januárjában és februárjában kerül sor. A speciális ügyész a kettős gyilkosság és a gútai vállalkozó meggyilkolása mellett további 4 pontban emelt vádat, melyeknek illegális fegyvertartáshoz van köze. Andruskó ügyét, aki korábban vádalkut kötött a hatóságokkal, külön tárgyalja a bíróság. A vádalku miatt már nem fenyegeti életfogytiglan, a bíróság így 8-tól 16 évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti. A másik négy vádlott viszont akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.