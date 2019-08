Közös lista pártelnök nélkül?

A Híd azt ajánlotta az MKP-nak, hogy ha másképp nem megy, akkor a pártelnökök kihagyásával állítsanak közös listát a jövő évi parlamenti választásra. Az MKP szerint viszont a pártvezetőknek is helyük van a listán, csak nem az első helyen.

Pozsony | A Híd azt ajánlotta az MKP-nak, hogy ha másképp nem megy, akkor a pártelnökök kihagyásával állítsanak közös listát a jövő évi parlamenti választásra. Az MKP szerint viszont a pártvezetőknek is helyük van a listán, csak nem az első helyen.

Levelet küldött a Híd elnöksége az MKP-nak, amelyben megerősítette azt az ajánlatot, hogy a megállapodás érdekében, a Híd elnöke, Bugár Béla hajlandó arra, hogy nem indul a parlamenti választáson. Ennek az lenne a feltétele, ha a közös listáján egyik párt elnöke sem kapna helyet, sem a jelenlegiek, se a korábbiak. „Ez rám is vonatkozna” – mondta Bugár.

Az MKP-ban a jelenlegi elnökön, Menyhárt Józsefen kívül a pártnak két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József is aktívan politizál. Bugárék a levélben azt írták, a két párt koalíciós indulása esetén a Híd azt szeretné, hogy a lista helyeit Bugár pártjának javára 70:30 arányban osztanák el.

A fenti álláspontok már a hétfői tárgyaláson is terítékre kerültek. Akkor az MKP időt kért, hogy az országos elnökség megvitassa a Híd ajánlatát. Az MKP ezt követően sem változtatott azon a feltételén, hogy a lista helyeit a két párt fele-fele arányban ossza el, és ahhoz is ragaszkodik, hogy a listát ne pártelnök vezesse. Mindezt levélben küldte el a Hídnak, árulta el Bugár. Erre reagált levélben szerda este a Híd, amelyben megismételte ajánlatát, hogy ha szükséges, akkor a megegyezés érdekében ne induljanak a pártelnökök.

Bugár elmondta, jövő héten hétfőn vagy pénteken ülésezik a Híd Országos Tanácsa. „Ha nem érkezik más ajánlat az MKP-tól, akkor az országos tanács a jelenlegi javaslatról fog dönteni” – mondta a Híd elnöke. Bugár hozzátette, ők több pontban visszaléptek, így például abban is, hogy a listáról csak mindkét elnök hozzájárulásával lehessen levenni bárkit.

Az MKP elnöke, Menyhárt József elmondta, a két párt listás helyeinek kiegyensúlyozott elosztását szeretnék elérni. „A felméréseket is figyelembe kell venni, a kiegyensúlyozottság ebből is kiindulhat” – mondta Menyhárt, és hozzátette, a következő napokban mindkét pártnak józanul és bölcsen kell döntenie. „Ez nem arról szól, hogy ki ne legyen a listán, hanem hogy a listán mindenki találja meg a helyét és a feladatát” – mondta Menyhárt a Hídnak arra a javaslatára, hogy a pártelnökök ne induljanak.

Grigorij Mesežnikov politológus szerint a Híd ajánlatát az MKP nem valószínű, hogy elfogadja. A szakember kiemelte, az is furcsa lenne, hogy Bugárért cserébe az MKP-nak az elnökével együtt három ismert politikusáról kellene lemondania. A politológus úgy gondolja, hogy a két párt koalíciójának az ismert arcok háttérbe vonulása esetén is lenne esélye elérni a 7%-os parlamenti küszöböt. „A listán szereplő neveknél sokkal fontosabb lenne önmagában az a tény, hogy a két párt összefog, és így van esélyük a parlamentbe kerülni” – mondta Mesežnikov. Szerinte Bugár szlovák szavazókat tudna hozni, de nélkülük is elérhető a 7%.