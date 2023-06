Kollár feljelentést tesz a Richterová-ügyben

Kollár hazugságnak tartja Richterová parlamenti képviselőknek írt levelét, hogy valakik megfigyelték, valamint a médiában ezzel kapcsolatban megjelent információkat. Hozzátette, meggyőződése, hogy ezt be is lehet bizonyítani, a Szlovák Információs Szolgálatot (SIS) ellenőrző parlamenti bizottság pénteki ülésén elhangzottakra hivatkozva állítja ezt. A bűnüldöző szervektől Kollár elvárja, hogy derítsék fel az ügy hátterét, például azt, hogyan jutott hozzá Richterová azoknak a járműveknek a rendszámához, amelyek állítása szerint követték. Kollár visszautasítja, hogy valaha is visszaélést követett volna el és magáncélokra használta a szlovák titkosszolgálatot.

Kollár már értesült róla, hogy a leváltását akarják indítványozni, és az ehhez szükséges rendkívüli parlamenti ülés összehívása érdekében már gyűjtik a képviselők között a támogató aláírásokat. Az ülés összehívásához 30 képviselő támogatására van szükség. Állok elébe – mondta a leváltására vonatkozó kezdeményezésről. Azt is hangsúlyozta, nem az a „szórakozása, hogy nőket pofoz fel”, és megismételte az üggyel kapcsolatos korábbi nyilatkozatait arról, milyen szituációban ütötte meg évekkel ezelőtt Richterovát.