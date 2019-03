Kočner miatt megy Šufliarsky

Peter Šufliarsky április 1-jével távozik helyettes főügyészi posztjáról azon üzenetváltások miatt, amelyeket Marién Kočnerrel 2017-ben folytatott, s melyek egy részét Igor Matovič (OĽaNO) hozta nyilvánosságra. Jaromír Čižnár (Smer-jelölt) főügyész szerint távozásáról már csütörtökön megállapodtak. Šufliarsky viszont aznap este a TA3 politikai vitaműsorában még nem látott okot a távozására. Közölte, hogy a döntés Čižnár kezében van, s elégségesnek tartotta, hogy az üzenetváltások miatt bocsánatot kért. Pozícióját akkor annak ellenére sem tartotta tarthatatlannak, hogy hat hónap alatt több mint 400 SMS-üzenetet váltott azzal a Marián Kočnerrel, aki már akkor különböző botrányokkal, csalásokkal és vitatható adóügyekkel volt összefüggésbe hozható, és aki ellen több ügyben nyomozott a rendőrség és az ügyészség. Azóta Kočner ellen vádemelési javaslatot tettek Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelése, váltóhamisítás és tiltott fegyverkezés bűncselekménye miatt. Peter Šufliarsky ugyan ígéretet tett arra, hogy az üzenetváltást elküldi a sajtónak, erre lapzártánkig nem került sor. A Matovič által nyilvánosságra került üzenetek alapján a két férfi kapcsolata baráti, bizalmas volt, holott Šufliarsky ezt kezdettől tagadta. „Áttanulmányoztam az üzeneteket, le kell szögeznem, hogy Peter Šufliarsky nem egyeztetett konkrét büntetőjogi ügyekről” – közölte Čižnár. Hangsúlyozta azt is, hogy Šufliarsky távozása a helyettesi posztról nem Matovič nyomásgyakorlásának eredménye. Igor Matovič azonban Jaromír Čižnár bejelentése előtt arról beszélt, hogy vannak olyan információi, amelyek alapján a helyettes főügyész Ján Kuciak meggyilkolását követően is kommunikált Marián Kočnerrel, s kettejük kommunikációja olyan formára váltott, melyet nem lehet visszakövetni. Matovič számos kérdést intézett Peter Šufliarskyhoz. Felszólította arra is, hogy közölje milyen további kétes személyekkel tartott kapcsolatot helyettes főügyészként. Šufliarsky tegnap a hallgatás taktikáját választotta. Matovič és Čižnár személyeskedve a sajtón keresztül üzengetett egymásnak.

Jaromír Čižnár főügyész kategorikusan elutasítja, hogy helyettese, Peter Šufliarsky az ellenzéki Igor Matovič nyomására távozna. A két férfi személyeskedő hangnemben üzengetett a sajtón keresztül, egymás feljelentését is kilátásba helyezték. Matovič terhelő bizonyítékokat ígért ezúttal Čižnárra.

Az ellenzéki Igor Matovič (OĽaNO) szerint Jaromír Čižnár (Smer-jelölt) hónapok óta tudott helyettesének, Peter Šufliarskýnak Marián Kočnerrel folytatott üzenetváltásáról, mégsem cselekedett az ügyben. Čižnár állítása szerint januárban szerzett tudomást az SMS-üzenetekről, s már akkor figyelmeztette Šufliarskýt, hogy az üzenetváltást a sajtó előtt is meg kell magyaráznia. Kiderült, a nyomozás aktáiban hiányosak az üzenetek. „Utasításomra került az aktába a teljes üzenetváltás, jeleztem Šufliarskýnak azt is, hogy miután megvizsgáltam az üzeneteket, komoly beszélgetés vár ránk” – mondta a főügyész, aki állítása szerint csütörtökön közölte helyettesével, hogy leváltja. Šufliarsky ezután döntött a távozás mellett, s ezzel gyakorlatilag elkerülte a hosszadalmas leváltási eljárást. Az ügyészségre vonatkozó szabályok szerint ugyanis az ügyészek tanácsának is tárgyalnia kellene a helyettes leváltásáról. Egyelőre nem tudni, ki töltheti be a helyettesi posztot.

Čižnár és Matovič tegnap személyeskedő hangnemben azt állították egymásról, hogy féligazságokat, valótlanságokat tárnak a nyilvánosság elé. Jaromír Čižnár közölte, önként jelentkezett a Főügyészségen az a férfi, aki Igor Matovičnak – az ellenzéki politikus állítása szerint – fenyegető SMS-üzeneteket küldött azzal, hogy ne hozza nyilvánosságra Šufliarsky és Kočner üzenetváltását. „Ha megnézik a Matovičcsal folytatott kommunikációját, látni fogják, hogy Matovič nem mondott igazat” – mondta a főügyész. Anton Železník állásfoglalásában elismerte, hogy valóban küldött Matovičnak 4 üzenetet, ugyanakkor azt is állítja, hogy az ellenzéki politikus visszaélt velük és kizárólag a számára megfelelő részeket használta fel az üzenetekből. Matovič megmutatta az üzeneteket, s arra is figyelmeztetett, hogy a főügyész készpénznek vette egy többszörösen büntetett előéletű férfi állításait anélkül, hogy ellenőrizte volna azokat. Igor Matovič kijelentette, Šufliarsky után Čižnár került a célkeresztjébe. Azt ígérte, már a jövő héten terhelő információkat hoz nyilvánosságra arról, hogy Jaromír Čižnár megpróbálta megfélemlíteni egy korrupciós botrány tanúját. (TASR, ie)