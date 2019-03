Kiska: Az egész megbízatásom alatt éreztem az emberek támogatását

A palotában töltött öt évem alatt sok problémát kellett megoldanom, és olyan kérdésekben is egyértelműen állást foglaltam, amelyek nem voltak népszerűek. Úgy gondolom, hogy természetes emberi dolog, hogy csak nehezen találnánk olyan embert, aki minden egyes nézetemet osztja. A lejáratás és sárdobálás is megtette a hatását. Ezért még inkább nagyra becsülöm, hogy az emberek értékelik a tisztességes értékeket, amelyeket képviselek

– áll a közösségi oldalán.

Azt is elárulta, hogy felelősséget érez az AKO felméréséből kiderült tények miatt, amelyek arról árulkodnak, hogy az emberek 40 százaléka el tudja őt képzelni a politikában továbbra is. „Megígértem, hogy mindent megteszek, ami csak az erőmből kitelik, hogy a legközelebbi parlamenti választások után Szlovákiának tisztességes és igazságos kormánya legyen. Az ígéretemet be is tartom" – tette hozzá.

Az említett felmérésből kiderül, hogy Kiska a legmegbízhatóbb, Robert Fico (Smer-SD) pedig a legkevésbé megbízható politikus. Kiskának a válaszadók 57 százaléka szavazott bizalmat. A második helyen Peter Pellegrini kormányfő áll (Smer-SD), őt a megkérdezettek 52 százaléka tartja megbízhatónak. Az első ötbe került még Igor Matovič, az OĽaNO mozgalom vezetője (36 százalék), Richard Sulík, az SaS elnöke (35 százalék) és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke (34 százalék).

Ezzel ellentétben a válaszadók a legkevésbé megbízhatónak Robert Ficót tartják (79 százalék). A negatív lista második helyén Marian Kotleba, az ĽSNS elnöke áll (76 százalék), a harmadik helyen pedig Andrej Danko, a parlament és az SNS elnöke (73 százalék). Őket követi Bugár Béla (64 százalék) és Boris Kollár, a Sme rodina mozgalom vezetője (62 százalék).

A felmérést az AKO ügynökség végezte március 27-én és 28-án egy 1000 főből álló reprezentatív minta bevonásával. A megkérdezettek a következő utasítást kapták: „Politikusok nevét fogom felolvasni. Arra kérem, hogy mindegyiknél nevezze meg, hogy megbízhatónak tartja-e.“