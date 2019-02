Kiska: a KTAG elleni eljárás Fico bosszúja

Kiska azzal kezdte beszédét, hogy sokáig gondolkodott rajta, hogy egyáltalán érdemes-e ezekkel a információkkal kiállnia a nyilvánosság elé. Különösen most, a Kuciak-gyilkosság évfordulójakor.

Kiska szerint a KTAG 25 éve működik problémák nélkül és együttműködik az adóhivatallal.

A céget 2015 óta vizsgálja a rendőrség, már harmadik alkalommal, a vezetőjét többször kihallgatták. Kiska szerint őt is eljárás fenyegeti, amikor lejár az elnöki mandátuma: akár 7-12 évet is kaphat.

Az elnök szerint nem véletlen, hogy a KTAG ellen egy nappal azután indult eljárás, hogy Fico bejelentette, nem indul az alkotmánybírói posztért.

Kiska szerint ez Fico bosszúja.

Úgy véli, ha 2015-ben Fico nyerte volna az elnökválasztást, akkor a KTAG-ról soha nem hallottunk volna.

Kiska szerint Fico a személyes bosszújára használja fel az állami szerveket.

A köztársasági elnök elmondta, hogy Fico először közvetítők segítségével, majd személyesen mondta meg neki – Pellegrini jelenlétében - hogy választhat: ha hajlandó lesz őt kinevezni alkotmánybírának, akkor abbamaradnak az ellene zajló támadások.

Kiska azonban nem hagyta magát megfélemlíteni, ezért Ficóék fokozták az ellene zajló kampányt.

Kiskát Lipšic fogja képviselni

A KTAG vezetőjét és Kiskát az eljárásban Daniel Lipšic fogja képviselni.

Lipšic elmondta, hogy bizonyítani is tudják Fico fenyegetőzését, és ha erre szükség lesz, ezt be is fogják mutatni.

Az ügyvéd szerint a rendőrségnek hivatalból eljárást kell indítania az ügyben.