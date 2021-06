Kevesebb lakás épül, megugrottak az árak

A világjárvány a szlovákiai lakáspiacon is éreztette a hatását. Az idei első negyedévben az ötödével kevesebb lakás építésének láttak hozzá az egy évvel korábbinál, egy friss nemzetközi összehasonlítás szerint pedig a szlovákiai ingatlanárak globális szinten is a negyedik leggyorsabb ütemben nőttek.

Pozsony | A világjárvány a szlovákiai lakáspiacon is éreztette a hatását. Az idei első negyedévben az ötödével kevesebb lakás építésének láttak hozzá az egy évvel korábbinál, egy friss nemzetközi összehasonlítás szerint pedig a szlovákiai ingatlanárak globális szinten is a negyedik leggyorsabb ütemben nőttek.

Az ingatlanpiacon az elmúlt egy évben világszerte 2006 óta nem látott árvágtának lehettünk tanúi, miközben Szlovákia a leglátványosabb drágulást maga mögött tudható országok közé tartozik – derül ki a világ egyik legnagyobb globális ingatlan-tanácsadó cége, a Knight Frank legfrissebb felméréséből. A társaság ezúttal 55 országot vett górcső alá, az ez alapján összeállított ranglistán Szlovákia a 4. helyet foglalja el.

Szlovákia az élbolyban

Az 55 vizsgált ország összesített átlagos drágulási üteme elérte a 7,3 százalékot – ennyivel nőttek az ingatlanárak az idei első negyedévben az egy évvel korábbiakhoz képest. Ekkora drágulásra 2006 utolsó negyedéve óta nem volt példa, az egyes országok között azonban látványos különbségek vannak. A legnagyobb drágulást – 32 százalékosat – Törökországban mérték, amit Új-Zéland (22%) és Luxemburg (16,6%) követ. Szlovákia csak egy hellyel maradt le a dobogós helyezésről, a Knight Frank szerint a szlovákiai ingatlanárak 15,5 százalékkal nőttek az elmúlt egy évben, ami a negyedik leggyorsabb növekedési ütem. Ezzel megelőztük például az Egyesült Államokat, Svédországot, Ausztriát, Hollandiát, Norvégiát és Oroszországot is, nem beszélve a többi visegrádi országról. Csehországban és Lengyelországban is 9 százalék alatti drágulást mértek, Magyarországon pedig 1,8 százalékkal nőttek az ingatlanárak, amivel az 55-ös listán a 47. helyre szorult vissza.

Visszafogott építkezés

A lakásvásárlás iránt érdeklődőknek azonban nem csupán a drágulás okoz gondot, a járvány idején a lakásépítés is lelassult. „Az idei első negyedévben 4100 lakás építéséhez láttak hozzá, ami több mint 21 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 5200-nál. A visszaesés elsősorban a járványügyi helyzet első negyedévben tapasztalt romlásával magyarázható” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. A most közzétett adatok szerint csökkent az átadott lakások száma is. E tekintetben a legrosszabb helyzetről Besztercebánya megyében számolhattak be, ahol a tavalyi első negyedévhez képest idén csaknem 52 százalékkal kevesebb lakás építését fejezték be, de 47 százalékos visszaesést mértek Kassa megyében is. Az épülőfélben levő lakások száma országosan nagyjából 4 százalékkal, 75,7 ezerre esett vissza.

A járványhelyzet idei első negyedéves romlása az egész gazdaságra, így érthetően az ingatlanpiacra is rányomta a bélyegét. A növekvő bizonytalanság miatt visszaesett a lakossági fogyasztás és a beruházások is megcsappantak – mondta el Michal Lehuta, az Általános Hitelbank (VÚB) elemzője. Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint azonban a járványügyi megszorítások enyhítésének köszönhetően az elkövetkező időszakban már fokozatosan javulhat a helyzet.

(mi, TASR)