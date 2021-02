Kérdések és válaszok az osztrák és cseh határellenőrzések szigorításáról

Naponta munkába járok Ausztriába, mikortól szigorítják az intézkedéseket?

Csak jövő héttől, február 8-tól. Jelenleg az ingázóknak elég felmutatniuk a munkáltatójuktól kapott igazolást arról, hogy Ausztriában dolgoznak, negatív tesztet nem kérnek tőlük a határon.

Mi változik hétfőtől a szlovák–osztrák határon?

Elsősorban regisztrálni kell a belügyminisztérium oldalán. A linket lapunk holnapján, a www.ujszo.com oldalon, vagy a hivatalos osztrák honlapon, a www.oesterreich.gv.at címen találják meg. A kérdőív csak németül és angolul elérhető. Azt, hogy milyen gyakran kell majd kitölteni ezt a kérdőívet, egyelőre nem tudni, sőt az sem kizárt, hogy nap mint nap új regisztrációra lesz szükség, az íven ugyanis a határátlépés időpontját is fel kell tüntetni. Az Ausztriába érkező ingázóknak ugyanakkor jövő hétfőtől szükségük lesz negatív PCR-tesztre, az osztrák hatóságok viszont elfogadják a szlovákiai antigénteszteket is.

Milyen gyakran kell elmennem tesztre?

Hetente egyszer, vagy másképp: a határon felmutatott teszt nem lehet hét napnál öregebb.

Elég, ha elektronikus formában mutatom meg a teszteredményt?

Az osztrák hatóságok lapzártánkig erről sem tájékoztattak, jobb viszont, ha minden szükséges igazolást kinyomtatnak. Ami biztos, hogy a negatív teszteredményről kapott SMS-üzenetet nem fogadják el a határon.

Léteznek a rendelkezés alól kivételek?

Már csak nagyon kevés. Tesztre azoknak nem lesz szükségük, akik Ausztrián csak átutaznak, illetve azoknak, akik temetésre mennek.

Korábban kivétel vonatkozott azokra, akik valakit vittek vagy hoztak a bécsi nemzetközi reptérről. Ez a továbbiakban is érvényben marad?

Egyelőre nem jelezték a hatóságok, hogy ezt a kivételt törölték volna. A biztonság kedvéért azt ajánljuk, hogy ha a reptérre megy valakivel vagy valakiért, legyen magánál egy egy hétnél nem öregebb, negatív koronavírustesztről szóló igazolás. Ugyancsak elkérhetik ilyen esetben a szállított személy repülőjegyét.

Ha nem dolgozok Ausztriában, továbbra sem mehetek át a határon?

Átmehet, ám karanténba kell mennie.

Számíthatok valamiféle fennakadásokra az új szabályozás miatt a határon?

A legnagyobb valószínűséggel igen. A tesztek, illetve a kérdőív kitöltésének ellenőrzése még több időt vesz majd igénybe, ezért minimum a jövő hét első felében érdemes a megszokottnál egy-két órával korábban elindulnia annak, aki Ausztriában dolgozik. Bár jelenleg még az enyhébb szabályok érvényesek az ingázókra, nem számít ritkaságnak, hogy a határon akár egyórás torlódás is kialakul.

Úgy hallottam, Ausztriában jelentős enyhítésekre lehet számítani hétfőtől, ez igaz?

Igen. Szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett újranyithatnak az iskolák, továbbá a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. A tantermi oktatásban csak negatív koronavírusteszttel vehetnek részt a diákok, akik ilyen teszttel nem rendelkeznek, azok online formában folytatják tanulmányaikat. Az üzletekben vásárlóknak kötelező lesz FFP2 típusú egészségügyi védőmaszkot viselniük, illetve korlátozzák a helyiségekben egyszerre tartózkodók számát. Élelmiszerboltokban továbbra is biztosítani kell a vásárlónkénti 10 négyzetmétert, míg egyéb üzletekben a 20 négyzetmétert a távolságtartási szabályok betartása érdekében. A fodrászszalonok is újranyithatnak. Az ilyen jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők esetében azonban kötelező lesz két napnál nem régebbi negatív koronavírusteszt felmutatása. A múzeumok is ismét fogadhatnak látogatókat.

Ez azt jelenti, hogy ha már ingázóként átengedtek a határon, szabadon mozoghatok az országban, elmehetek bevásárolni vagy akár múzeumba?

Nem, és ezt sokan nem tudatosítják. Az osztrák rendőrök elkezdték ellenőrizni a határ menti községekben levő üzleteket és bevásárlóközpontokat, s igazoltatják a külföldi rendszámtáblával rendelkező autókban ülő személyeket. Akit ugyanis a munkába való ingázás miatt engednek be Ausztriába, az csak a munkahelyére mehet, s onnan ismét haza. Üzletbe, fodrászhoz vagy múzeumba az ingázók sem járhatnak.

Milyen szigorításokat vezet be Csehország?

Péntektől a rendkívül kockázatos országok közé sorolják Szlovákiát. Ez annyit jelent, hogy aki az elmúlt 14 napban több mint 12 órát eltöltött Szlovákiában, annak a határon egy 48 óránál nem öregebb PCR-tesztet kell felmutatnia, s egyben minimum 5 napra karanténba kell vonulnia. A karantént csak akkor lehet elhagyni, ha felmutatnak egy újabb negatív PCR-tesztet, ám erre legkorábban csak a karantén kezdetétől számított ötödik napon mehetnek el. Ellenkező esetben le kell tölteni a tíznapos karantént.

A csehek nem fogadják el az antigénteszteket?

Péntektől már nem fogadják el.

Lesznek a rendelkezés alól kivételek?

Igen, de szintén csak néhány eset. Kivétel vonatkozik az ingázókra, azokra, akik csak átutaznak az országon, akik temetésre mennek, akik nem töltenek az országban 12 óránál hosszabb időt, s azokra a diákokra, akik hetente minimum egyszer átlépik az országhatárt.

Szükséges regisztrálnom a Csehország területére való belépés előtt?

Igen, a vonatkozó kérdőívet honlapunkon, vagy a https://plf.uzis.cz/ honlapon találják meg.