Karbonsemleges lehet az elnöki palota

Zuzana Čaputová államfő például a hosszabb repülőutakra kereskedelmi járatokat venne igénybe. Ezen túl az elnöki iroda elektromos és hibrid meghajtású autókat szeretne vásárolni és bérelni. Az intézmény által használt épületek energiahatékonyságát is javítani tervezik.

A pozsonyi Karachoni-palota, amelyben az elnöki iroda székel, tetejére napelemeket szerelnének, de zöldtetőket is kialakítanának. Az iroda a karbonlábnyomát nemcsak csökkenteni, de kompenzálni is akarja, ezért tanácsot kért a környezetvédelmi minisztériumtól és a Környezetpolitikai Intézettől. „Ugyancsak magas elvárásaink lesznek az elnöknek szánt ajándékokra nézve. Amennyiben az kicsit is lehetséges, akkor ökologikusnak kell lenniük és újrahasznosított anyagokból kell készüljenek” – tette hozzá az államfő. Čaputová emlékeztetett: az ország arra vállalt kötelezettséget, hogy 2050-re teljesen karbonsemleges legyen.

Minderre rendkívüli szükség van, hiszen a jövőben 3-4 fokkal magasabb lehet az évi átlaghőmérséklet Szlovákia területén, a nyári hónapok átlaghőmérséklete pedig akár 5-6 fokkal is emelkedhet – véli Jozef Pecho klimatológus, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) meteorológusa. Szerinte a klímaváltozás már az egész bolygó számára fenyegetés. Pecho emlékeztetett, hogy az ország területén 1986 óta nem volt az átlagosnál hűvösebb nyár, 2007 óta pedig valamennyi rendkívül meleg volt. „Alapjában véve a nyaraink a dél-európai nyarakra kezdenek emlékeztetni – forrók és általában nagyon szárazak” – tette hozzá.

Liliana Rástocká, a szlovák klímavédelmi kezdeményezés tagja elmondta, sokkal határozottabb fellépésre van szükség a politika részéről. Szerinte az ország a megújuló energiaforrások felhasználásával, az épületek megfelelő szigetelésével, a hatékonyabb ipari energiafelhasználással és a természetbarát gazdálkodással csökkentheti károsanyag-kibocsátását. „Csupa olyan intézkedésről van szó, ami a gazdaság és a lakosság egészsége szempontjából is fontos” – mondta Rástocká.

