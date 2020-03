Karantén idején is utazzunk biztonságosan

Bár hivatalosan már tavasz van, az elmúlt napok februárra emlékeztető időjárása még rajtunk tartja a meleg ruhát. Aki valamilyen halaszthatatlan ügy miatt kénytelen utazni, s felszáll a gyakran túlfűtött autóbuszra, vonatra vagy villamosra, hirtelen megizzad. Ez az utazónak nagyon kellemetlen, de a baktériumok és vírusok szaporodása szempontjából ideális helyzet. Elhasználódott levegő, bepárásodott ablakok, agyonfogdosott fogantyúk, köhögő, tüsszögő emberek – ezekkel találkozhat az, akinek dolgoznia kell, vagy fontos ügyet kell intéznie. Vajon kibírja immunrendszerünk a próbát?

Mindenütt vírus

Bár a tömegközlekedési eszközöket a karantén idején még gyakrabban és speciális fertőtlenítő szerekkel rendszeresen tisztítják, néhány óra alatt újra megtelepednek bennük a baktériumok és a vírusok. Logikus, hogy legnagyobb veszélyben a gyenge immunrendszerű emberek vannak.

Elsősorban az betegszik meg, akinek

gyenge az immunrendszerre

nem tartja be az alapvető higiéniai szabályokat, főleg ami a kézmosást illeti

nem fogyaszt elegendő vitamindús ételt

Hogyan védekezzünk?

Utazás közben lehetőleg nem érintse meg az arcát vagy a száját, hogy ne nőjön a baktérium- és vírusfertőzés veszélye. Amint hazaér, mosson kezet, de a fertőtlenítést ne vigye túlzásba. Jó, ha tudja: ha kizárólag fertőtlenítő szappant használ, ezzel árthat is, ugyanis immunrendszerét „leszoktatja” a védekezésről. Ráadásul elpusztítja azokat a baktériumokat is, amelyek szervezetünk hasznára vannak. Ebben is érvényes a mondás: mindenből megárt a sok...

Az erős immunrendszer az első

Mindenek az alapja a gyümölcsben és zöldségben gazdag táplálkozás. Részesítse előnyben a mi égövünkben termőket, például az almát, a piros paprikát, a káposztát, mert sok C-vitamint tartalmaznak. Kevésbé ismert, de annál hatásosabb immunerősítő a laskagomba. Több hasznos vitamin, aminosav és ásványi anyag van benne, de legfontosabb összetevője a béta-glukán.

