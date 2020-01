Idén már lassabban nőnek a szlovákiai fizetések

A munkapiaci elemzők szerint a szlovákiai bérek növekedési üteme idén már egész biztosan nem haladja meg a tavalyi rekordokat.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy a tavalyi 14 éves rekordot idén nem sikerül megdönteni”

– állítja Miroslav Garaj, a Grafton Slovakia ügyvezető igazgatója, aki szerint az elmúlt évben a bérek növekedési üteme több ágazatban – így például az egészségügyben és az étkeztetésben – elérte a 15 százalékot is.

Garaj is elismeri azonban, hogy egyes ágazatokban továbbra is hiány van a szakképzett munkaerőből, vagyis a cégek egy része továbbra is kemény harcot vív a konkurenciával az alkalmazottakért.

„Tavaly ráadásul több olyan jogszabályt is elfogadtak a parlamentben, amelyek befolyásolják a bérek alakulását. Nőtt a minimálbér, változtak a 13. és 14. fizetéssel kapcsolatos szabályok és a bérpótlék összege is” – tette hozzá Branislav Jančuška, a Grafton Slovakia szakembere. Szerinte azonban sok függ majd attól is, ki nyeri az idei parlamenti választást, és mely pártok kormányozzák majd az országot. Míg egyes pártok inkább az alkalmazottaknak kedveznek, vagyis a bérek gyorsabb növekedését támogatják, mások, a vállalkozói környezet javítására hivatkozva, visszafogottabb béremelést tartanak elfogadhatónak.

A bérek visszafogottabb növekedéséről szóló előrejelzést a jegybank prognózisa is alátámasztja. A Statisztikai Hivatal adatai szerint Szlovákiában a bruttó havi átlagbér – az év első három negyedévének az átlagát tekintve – tavaly elérte az 1064 eurót, ami több mint 8 százalékos növekedésnek felelt meg az egy évvel korábbihoz képest. A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint a bérek növekedési üteme idén már 5,7, jövőre 5, egy évvel később pedig 4,6 százalékra esik vissza.

„Ami a munkapiacot illeti: idén tovább csökkennek a regionális különbségek, és már nem nő olyan látványos ütemben a vendégmunkások száma sem, mint az elmúlt években”

– állítja Andrej Gurín, a Grafton Slovakia zsolnai fiókjának a munkatársa. Szlovákiában az elmúlt év vége felé nagyjából 90 ezer szabad munkahely volt, az egyes szakmák között azonban látványos különbségek vannak. A legtöbb szabad állást az iparvállalatok, a kis- és nagykereskedelem és az IT-ágazat kínálja. „A főiskolákról és egyetemekről ugyan rengeteg olyan diák kerül ki, akinek számítástechnikai végzettsége van, a cégeknél azonban hiányoznak a hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkező, már befutott IT-szakemberek” – tette hozzá Anna Ričányová, a Grafton Slovakia elemzője.

A Manpower munkaerőpiaci társaság felmérése szerint a szlovákiai cégek 54 százaléka képtelen feltölteni teljes mértékben a munkaerő-állományát a szakemberek hiánya miatt.

„A munkapiacon egyre nagyobb az igény a speciális tudással rendelkező szakmunkások és a műszaki végzettségű alkalmazottak iránt, a jövőben így az iskolarendszernek is reagálnia kell a munkapiaci változásokra”

– állítja Zuzana Rumiz, a Manpower Group Slovensko vezérigazgatója. Regionális szempontból továbbra is Pozsonyban lehet a legkönnyebben munkát találni. „Az összes szabad állás mintegy 42 százalékát Pozsony megyében kínálják, míg a sor végén már hagyományosan Eperjes megye található” – nyilatkozta Nikola Richterová, a Profesia.sk munkapiaci portál elemzője.

