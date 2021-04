Idén is visszatérhetünk a járvány előtti szintre

A pénzügyminisztérium februárban még azzal kecsegtetett, hogy idén 4,3 százalékkal nőhet az ország gazdasági teljesítménye, a múlt héten közzétett előrejelzése ezzel szemben már csak 3,3 százalékos bővüléssel számol. Branislav Žúdel, a pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) elemzője ezt a járványhelyzet idei év elején tapasztalt romlásával és az ezzel kapcsolatos lezárásokkal magyarázta.

Derűlátó jegybank

A jegybank szerint korántsem lesz ilyen rossz a helyzet. „A komplikációkkal tarkított első negyedév ellenére mi pozitívan és rendkívül optimistán tekintünk az idei évre” – mondta el Peter Kažimír jegybankelnök. A most közzétett friss, tavaszi előrejelzésében – a tavalyi 5,2 százalékos visszaesést követően – a jegybank idén már 5 százalékos növekedéssel számol, amit jövőre 5,6 százalékos bővülés követhet.

„Idén jóval kisebb a bizonytalanság, mint egy évvel ezelőtt. Van oltóanyagunk, és felkészültünk a járványügyi lezárások okozta nehézségekre is”

– mondta el Kažimír, aki szerint a szlovák gazdaság teljesítménye már az idei év vége felé visszatérhet a járvány előtti szintre.

A javulás a jegybankelnök szerint főként a külföldi kereslet növekedésével magyarázható, míg a hazai fogyasztás egyelőre elmarad a várttól. „Abban bízunk azonban, hogy a járványügyi intézkedések fokozatos feloldását követően a lakosság vásárlási kedve is megjön” – tette hozzá Kažimír.

Nőnek a fizetések

A javulás a munkapiacon idén még nem látszik meg. Épp ellenkezőleg, az állástalanok aránya tovább nőhet, elérve a 7,4 százalékot, és csak a jövő évtől várható enyhe javulás. Kažimír szerint sokat segítettek az állami támogatások, ezek nélkül ugyanis még rosszabb lenne a helyzet. A munkáltatók a jegybank szerint is egy ideig még a meglévő alkalmazottaikkal próbálják majd meg növelni a termelésüket, vagyis az alkalmazottakra még több teher hárul majd, ami azonban várhatóan a fizetésükön is meglátszik.

„A munkatermelékenység növekedésének köszönhetően már idén átlagosan 5 százalékkal nőhetnek a bérek, és hasonló bővülés várható az elkövetkező években is”

– állítja Kažimír.

A drágulás üteme ugyanakkor továbbra sem lesz kiugró. A jegybank idén 1,3 százalékos inflációval számol, és ez az elkövetkező években sem haladja majd meg a 2 százalékot.

Fő az óvatosság!

A fenti előrejelzés valóra válásához azonban még több feltételt is teljesítenünk kell. Ódor Lajos, a jegybank alelnöke szerint az első körben az előttünk álló húsvéti ünnepeket kellene átvészelnünk úgy, hogy az esetleges felelőtlen viselkedésünk miatt már ne romoljanak a járványügyi mutatók. Ezzel párhuzamosan az elkövetkező időszakban fel kell gyorsítani a lakosság beoltását, és a későbbiekben is óvakodnunk kellene a túlzott optimizmustól, vagyis az oltási program sikeressége és a járványügyi helyzet látványos javulása esetén sem szabadna felelőtlenül veszélyeztetni egymás egészségét. A jegybank felhívta a figyelmet azonban a kormány felelősségére is.

„A járványellenes intézkedésekre elkülönített pénzcsomag az egyik legkisebb az egész eurózónában. A túlzott költségvetési szigornak most nem szabadna azt eredményeznie, hogy egyesek nem jutnak hozzá az állami segélyekhez”

– mondta el Kažimír.

A jegybankelnök arra is figyelmeztetett, hogy Szlovákia továbbra is rendkívül lassan meríti az uniós támogatásokat, amelyek most segíthetnének átvészelni a nehéz időszakot.