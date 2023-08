Hétfőn tartják a rendkívüli parlamenti ülést

Az ülés összehívását az ellenzéki Smer kezdeményezte.

„Ez komoly probléma. Soha nem történt még itt ilyesmi. Az igazságszolgáltatás is veszélyben van. Vajon mit gondolhatnak erről az emberek hat héttel a választás előtt" - mondta Kollár a bűnüldöző szervekre utalva, és arról beszélt, hogy bizonyos csoport egy visszaél a joggal, és félreállít mindenkit, aki az útjában áll. Szerinte egy szűk csoport, beleértve az államfőt és a kormányfőt is, nem állíthat csak úgy félre mindenkit, még a belügyminisztert is.

A megkérdőjelezett titkosszolgálati jelentés kapcsán elmondta, szerinte azt törvényes keretek között dolgozták ki. Rámutatott, hogy a titkosszolgálatnak is kötelessége továbbítani az esetleges törvénytelenségekről szóló információkat, és ezt meg is tette.

Kollár tájékoztatása szerint pártjának képviselői támogatják az ülés összehívását, hogy megvitathassák a kialakult helyzetet. Számít azzal, hogy mint a második legmagasabb posztot betöltő közjogi méltóságot, őt is meghívják a biztonsági tanács ülésére, amelyet Ódor Lajos miniszterelnök hívott össze péntekre.

Peter Pčolinský, a Sme rodina-frakció elnöke megerősítette, hogy testvére, Vladimír P., a SIS volt vezetője, aki ellen vizsgálat indult az ügyben, jelenleg szolgálati úton van külföldön, de amint lehet, hazajön. Leszögezte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal, és nincs tudomása arról, hogy bármi törvénytelenséget követett volna el.