Hétfőn nyitnak a boltok és a templomok

A kabinet a döntését a Covid-automata rendszere szerint hozta meg, így a kijárási tilalom alól kivételt kapnak például a kiskereskedelmi boltok, de a természetjárásra vonatkozó korlátozásokon is lazítanak. Hétfőtől már másik járásba is utazhatunk akkor, ha a természetbe megyünk, vagy egyéni rekreáció céljából utazunk. Azon járásokba való belépéshez, amelyek a Covid-automata szerint továbbra is a figyelmeztetési szakasz 4. fázisában vannak, továbbra is 7 napnál nem régebbi negatív koronavírusteszt szükséges.



A korlátozások feloldása érinti az autóiskolákat is, amelyek újra megkezdhetik az oktatást. Hétfőtől a templomokban a hívek jelenlétében mutathatnak be szertartásokat, de az uszodák és a sportlétesítmények is kinyitnak. Az enyhítés után már nem lesz kötelező az otthonról való munkavégzés, vagyis a home office, azoknak, akiknek ezt a munkaköre megengedi. A jövőben erről szabadon dönthet a munkaadó.



"A világjárvány felett azonban nem győztünk, ezért óvatosnak kell lennünk. Csak a szabályok következetes betartása és a nagyléptékű oltás jelenti a szabadsághoz vezető utat. Ma egy újabb lépést tettünk ezen az úton" - mondta Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő.

