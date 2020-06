Hatalmas a különbség a fizetések között Szlovákiában

Míg 2018 első negyedévében a bruttó szlovákiai átlagbér 955 euró volt, a múlt év azonos időszakára ez 1023, idén pedig 1086 euróra nőtt – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből. A Szlovákiában március elején megjelent világjárványnak – legalábbis az első negyedévben – így még nem sikerült teljesen megakasztania a fizetések növekedését, míg azonban a növekedés üteme az elmúlt években folyamatosan gyorsult, az idei első negyedévben, a tavalyi több mint 7-ről már 6 százalékra esett vissza.

Látványos bérszakadék

Ha a pénzromlást is figyelembe vesszük, az idei fizetéseinkből nagyjából 3 százalékkal több árut vásárolhatunk, mint egy évvel korábban. Mindez persze csak az átlag, és a Statisztikai Hivatal ezúttal is felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes ágazatok és régiók között továbbra is szakadéknyi különbségek vannak.

„A vizsgált ágazatok közül 11-ben is alacsonyabb az átlagbér az országosnál”

– nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. A legkisebb összeggel továbbra is a szállodákban és éttermekben dolgozók kénytelenek beérni, ebben az ágazatban 594 euró az átlagbér, de az építőiparban is csupán 723 euró. A legnagyobb, 2085 eurós átlagbérrel a bankszektor büszkélkedhet, amit az energiaipar követ 2070, és az IT-ágazat 1972 euróval. Koršňák szerint regionális szempontból Pozsony megye elsősége továbbra is megingathatatlan, itt 1394 euró a bruttó átlagbér, és ez az egyetlen olyan megye is, amelyben ez meghaladja az országos átlagot, Szlovákia összes többi régiójában ez utóbbinál alacsonyabb az átlagbér. A sor végén Eperjes megye található, alig 834 euróval.

Uniós lemaradás

Míg a szlovák átlagbér az alkalmazottak egy jelentős részének elérhetetlen álomnak tűnik, továbbra is elmarad az uniós átlagtól. „Annak ellenére, hogy az elmúlt években nálunk gyorsabban nőttek a fizetések, a szlovák átlagbér még mindig az uniós átlag csupán 41 százaléka körül mozog” – nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. E tekintetben még Csehország is megelőz bennünket, az ottani átlagfizetés az uniós átlagbér 43 százaléka. Csak összehasonlításképpen: a dánok az uniós átlag 176, az írek 155, a luxemburgiak 148, a svédek a 136 százalékát keresik meg. Nincs miért panaszkodniuk azonban a németeknek (118%) és a franciáknak (110%) sem. „Szlovákiában az elmúlt években ugyan látványosan nőtt a minimálbér, azonban e tekintetben sincs mivel büszkélkednünk, hiszen az 580 eurós minimálbérrel a 15. helyen vagyunk az EU országai között, miközben hat tagországban nincs is minimálbér” – mondta Buchláková.