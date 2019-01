Harabin a második helyen?

A Denník N által nyilvánosságra hozott felmérést a Restartup konzultációs és marketing cég készítette. A vállalat profiljában azonban nem a közvélemény-kutatás szerepel a központi helyen, nem is tagja a kutatóintézetek szövetségének (Slovenská asociácia výskumných agentúr). A felmérést a Slovak Parcel Service csomagküldő szolgálat futárai végezték, akik egy tablet segítségével kérdezték a küldemények címzettjeit. Ez eltér a hagyományos közvélemény-kutatások módszerétől, ahol előre kiválasztják a megkérdezendők mintáját. A Restartup azonban a szokásosnál többet, 1537 személyt kérdezett meg, hogy kire szavazna az elnökválasztásokon.



A felmérésben már nem szerepel Andrej Danko, aki bejelentette, hogy nem indul az államfői tisztségért. A korábbi kutatásokhoz képest jelentősen jobb helyezést ért el Štefan Harabin, a Legfelsőbb Bíróság bírója, volt HZDS-es igazságügyi miniszter.



Harabin hétfői kampány indító sajtótájékoztatóján kijelentette, ha nyer, rendet akar tenni az államban. Leszögezte: független és pártatlan elnök akar lenni. Állítása szerint igazságos jogállamiságot akar biztosítani mindenki számára.





Orbán, Soros



Harabin korábbi kommunikációjával a kereszténység védelmezőjeként kívánja beállítani magát, hivatalos Facebook-oldalán azt állította a „keresztény család” és Magyarország ellen Soros György, amerikai származású milliárdos intéz támadást. A Facebook-oldalán további álhíreket, ún. hoaxoat is terjesztett. Így például azt, hogy 2018 nyarán 11 ezer menedékkérőt hoznak Szlovákiába. Mint ismeretes, erre nem került sor, az erről szóló hír kitaláció volt. Harabinnak egyébként a legnagyobb teret az ún. konspirációs médiák adják, amelyekről a múltban bebizonyosodott, hogy oroszországi forrásokért is folyamodtak.



Mečiar embere



Harabin 1957-ben született, bírói karrierje a '80-as években indult. A rendszerváltás után a Legfelsőbb Bíróság bírájának választották. Az első Fico-kormány idején igazságügyi miniszter volt. A posztra a Vladimír Mečiar vezette HZDS jelölte őt. 2009-ben aztán a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választották. A nevéhez azonban több botrány is kötődik, így például 2008-ban nyilvánosságra került, hogy 1994-ben egy elítélt drogkereskedővel, Baki Sadikivel telefonált.