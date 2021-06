Hamarosan megszűnik az ingázói státusz

A központi válságstáb ajánlása alapján a kormány jóváhagyta az utazási jelzőlámpa második változatát, amely a külföldről való hazatérés feltételeit szabályozza. Az államok színek szerinti besorolása megszűnik július 9-től, piros, zöld és fekete helyett mindegyik fekete lesz. A külföldről hazatérők kizárólag akkor kerülhetik el a kötelező karantént, ha már be vannak oltva. Aki nincs, arra 14 napos kötelező házi karantén vár, melyet negatív PCR-teszttel lehet kiváltani, legkorábban a hazatérés utáni 5. napon.

Az új szabályozás egy hónapos átmeneti időszakot ad az ingázóknak, hogy ez alatt az idő alatt igényeljék az oltás második adagját is. Augusztus 9-ig 7 napnál nem régebbi PCR-teszttel továbbra is lehet ingázni, ezután azonban a határellenőrzésnél már csak azt fogják figyelembe venni, be van-e oltva a Szlovákiába érkező személy – az ingázó státusz megszűnik. Az, hogy melyik országból érkezünk, és mi volt az utazásunk célja, teljesen lényegtelen lesz. A beoltott személyeknek a hazatérésnél fel kell mutatniuk az oltási igazolást (GreenPass vagy QR-kódos nemzeti oltási igazolvány), és ezt követően nem vonatkozik rájuk további korlátozás. Aki július 9-ig megkapja valamelyik oltóanyag első adagját, arra Martin Klus külügyi államtitkár szerint augusztus 9-ig úgy tekintenek, mintha teljesen beoltott személy lenne. Azoknak is megszűnik a „védettségük”, akik már átestek a betegségen. Nekik elegendő lesz egy oltás, de ha arra sem jelentkeznek, úgy tekintenek rájuk, mint azokra, akik nincsenek beoltva.

Az eredeti utazási jelzőlámpa hosszú ideig készült, de mindössze néhány hétig volt érvényben, mivel a gyakorlatban nem tudták biztosítani a határok hatékony ellenőrzését. Az egészségügyi minisztérium szerint nem működött az elv, mely szerint a külföldi országok aktuális járványhelyzete volt a mérvadó a határátlépésnél. A tárca érveléséből kiderült, május 20. és június 20. között mindössze 17 ezer ember regisztrált az eHranica internetes rendszerbe, és az utazók többsége megkerülte a szabályokat. Az új szemafor már csak a kockázatos országokat fogja tartalmazni, hetente frissítik az adatokat. Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár a sajtótájékoztatón rámutatott, a beoltott személyek akár örülhetnek is a változásnak, mivel így például Törökországba vagy bármilyen más harmadik országba is korlátozások nélkül mehetnek üdülni. Június 26-tól Portugália és Nagy-Britannia után Olaszország is rizikósnak számít, de a térkép már csak ajánlás jellegű, a beoltottak innen is korlátozások nélkül hazautazhatnak.

Beoltottak előnyben

Az államtitkár hangsúlyozta, az utazás továbbra sem biztonságos, és a tavalyi évvel ellentétben, most még a vakációszezon előtt megteszik a kellő óvintézkedéseket. „Továbbra is érvényes, hogy az oltásról önként lehet dönteni, de mint minden döntés, ez is felelősséggel jár” – tette hozzá. Klus megerősítette, a szemafor második változata az országok helyett az embereket osztja két csoportra: beoltottakra, és azokra, akik még nem kaptak oltást. A kormány a beoltott személy definícióját is megváltoztatta, jelenleg az védett, aki: a vakcina (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) második dózisát megkapta, s ezt követően legalább 14 nap már eltelt; a fertőzés után 180 napon belül az első adag oltást megkapta, és ezt követően eltelt 14 nap; az egydózisú (Johnson&Johnson) oltóanyag beadása után legalább 14 nap eltelt.

Az átmeneti időszak végéig (augusztus 9.) azok is beoltottnak számítanak, akik július 9-ig megkapták az oltás első adagját, így ők is karanténkötelezettség nélkül utazhatnak.

Oltás nélkül karantén

Azok, akik az új definíció értelmében nem tartoznak a beoltott személyek kategóriájába, a hazatérést követően kötelezően 14 napos házi karanténba kényszerülnek. Az izoláció idejét negatív PCR-teszt-eredménnyel lehet lerövidíteni, de legkorábban a beutazást követő 5. napon lehet abszolválni a tesztet. Az egészségügyi minisztérium eredetileg azt javasolta, a 7. napon lehessen csak tesztre menni, a kormány viszont az enyhébb szabályozás mellett döntött. Akik nem rendelkeznek védőoltással, a határ átlépése előtt kötelezően regisztrálniuk kell az eHranica oldalon.

Ingázók

A szigorú óvintézkedések az ingázókat is érintik, „Az eredeti utazási jelzőlámpánál tömegesen visszaéltek az ingázókra vonatkozó kivételekkel” – áll a minisztérium indoklásában, amelyet a kormány elfogadott.

Az ingázókra vonatkozó kivételek augusztus elején megszűnnek, ezért mindenkit arra biztat az egészségügyi minisztérium, jelentkezzen az oltásra. Az ingázók még egy hónapig negatív PCR-teszttel utazhatnak, ennek költségét azonban nem fedezi az állam. Az átmeneti időszak után már csak az oltás mindkét adagjával lehet szabadon átkelni a határon, tekintet nélkül arra, ingázunk-e lakhelyünk és munkahelyünk között vagy sem. Az ingázókra is vonatkozik az a kivétel, amely másokra: ha július 9-ig megkapják az oltás első dózisát, teljesen beoltott személynek számítanak, így az ő esetükben irreleváns, hogy miért utaznak külföldre és milyen gyakran. Augusztusig a heti PCR-tesztet így csak azoknak az ingázóknak kell elvégezniük, akik július 9-ig nem kapják meg az első oltást.

A 12 évnél fiatalabb, nem beoltott gyerekekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint szüleikre (ha a szülők be vannak oltva, a gyereknek sem kell karanténba mennie). A 12 és 18 év közötti fiatalok augusztustól szintén a „beoltott – nem beoltott” elv alapján utazhatnak.

Új határrezsim

Az új utazási szemafort azért is tartják előnyösebbnek a szakértők, mert a gyakorlatban könnyen kivitelezhető, egyszerű ellenőrzési folyamatot vezet be, és motivációként szolgál az oltás igényléséhez, ami végső soron hozzájárul a kollektív immunitás kialakulásához. A határátkelőhelyeken rendőrök és katonák fognak ellenőrizni, az oltási igazolást vagy az eHranica regisztrációs ívet kell felmutatni. Az egészségügyi tárca terve szerint egy dolgozó 3-5 beutazó személyt tud ellenőrizni egy perc alatt, így nem kell túl sokat várakozni a határokon. A belügyminisztérium javaslata alapján a kormány zöld, narancssárga és fekete fokozatú felosztást hagyott jóvá a határellenőrzésekre. A dokumentum szerint csak a beutazók hatékony szűrésével lehet elkerülni a delta variáns gyors elterjedését hazánkban.

Hétfőtől (július 5.) a narancssárga, tehát közepesen intenzív rezsim lép érvénybe. Míg a zöld szín csak véletlenszerű ellenőrzést feltételez, addig a narancssárga azt jelenti, az előre kijelölt időpontokban a beutazók többségét ellenőrizni fogják. A legszigorúbb, fekete forgatókönyv azzal számol, a hét minden napján, megszakítás nélkül mindenkit ellenőrizni fognak a rendőrök, illetve a katonák. A teherforgalom kivételt élvez a szigorúbb ellenőrzések alól. Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter a kormányülést követően elmondta, a rendőrök 900 új készüléket kaptak az oltási igazolványon található QR-kód leolvasására. A tárcavezető beszámolt arról is, néhány kisebb határátkelőt lezárnak a jövő héttől.

A szakemberek szerint a vírus delta változata rendkívül fertőző, ezért a légi úton érkezőknek a 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatását is kötelezővé tenné a minisztérium. Ehhez azonban törvénymódosításra van szükség, melynek köszönhetően a légi társaságok még a repülőbe való beszállás előtt a teszteket is ellenőriznék. Ennek részleteiről azonban egyelőre nem árultak el többet a miniszterek.

Megérkezett a GreenPass

Mától egyébként letölthető a GreenPass mobiltelefonos alkalmazás is, mely segítségével egy helyen tárolható a digitális oltási igazolás, a koronavírus-teszt eredmény, valamint a fertőzés legyőzését igazoló dokumentum.