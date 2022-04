Ha ez a szám hívja, ne vegye fel!

A rendőrség közösségi média oldalán tájékoztat egy olyan esetről is, amikor egy férfi orosz rendőrnek adta ki magát.

„A férfi az orosz rendőrség tagjaként mutatkozott be, és közölte a telefon másik végén lévő személlyel, hogy az internetbanking-fiókjában kölcsönre adott be kérelmet. Mivel ez a személy nem adott be semmiféle kérelmet, rögtön gondolta, hogy hackerekről vagy csalókról lehet szó” – írja a rendőrség.

Az eset a rendőrök szerint arra hasonlít, amikor a Microsoft munkatársainak adták ki magukat a csalók, és mint „technikusok” akartak bejutni az emberek számítógépeibe.

(pluska.sk, cszs)