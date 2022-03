FOTÓK: Több száz munkahelyre keresnek ukrajnai menekülteket

- Matej Kalina / Plus Jeden Deň

Az ukrajnai háború elől menekülők legfőbb célja sokszor az, hogy mielőbb munkát szerezzenek. A pluska.sk pedig utánajárt, hogy milyen lehetőségeik vannak, és milyen pozíciókat tölthetnek be!

A Medusa Restaurants nevű cég, amelynek több mint 40 étterme van Szlovákiában, Prágában és Ausztriában, 200-nál több munkalehetőséget kínál. A pluska.sk megkérdezte őket, hogy az ajánlataik az ukrajnai menekültekre is érvényesek-e. „Korábban már több ukrán dolgozott nálunk, különösen operatív pozíciókban, és van egy ukrán szakácsunk is” – mondta Ján Laš a Medusától. „Most több mint 250 új embert keresünk - pincéreket, szakácsokat, de menedzsereket is. Az új projektekhez személyzetet kell toboroznunk. Mindenképpen érdeklődünk az ukránok iránt is, csak az a fontos, hogy az állam megkönnyítse a felvételüket” – tette hozzá.

Hasonlóan reagáltak az ukránok számára megfelelő állásokat kínáló más munkáltatók. „Jelenleg a munkáltatók közvetlenül megadhatják, hogy az általuk meghirdetett állásajánlat alkalmas-e ukrán állampolgárok számára is. Ha igen, akkor az állásajánlat külön ukrán címkét kap. Ezt a lehetőséget körülbelül két napja indítottuk el, és már több mint 700 állásajánlatot regisztráltunk a munkáltatóktól” – mondta Nikola Richterová, a Profesia.sk szóvivője.

A galériában megtekintheti, hogy milyen pozíciókat kínálnak jelenleg az oldalon az ukrajnai menekülteknek!

„Hamarosan egy univerzális munkaajánlatot is tervezünk, amelyre a Szlovákiában dolgozni vágyó ukránok válaszolhatnának, hogy informáicóink legyenek róluk” – közölte Richterová, majd hozzátette, ezzel szeretnék felmérni, hányan akarnak dolgozni, ezzel együtt pedig a munkáltatóknak is több információt tudnának nyújtani.

(pluska)