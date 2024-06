Fico megbocsátott, de első videóüzenetében inkább bírált

A kormányfő ellen május 15-én követtek el merényletet Nyitrabányán, egy nyugdíjas lévai férfi négy pisztolylövéssel is eltalálta, válságos állapotban szállították kórházba és azóta több független forrás is megerősítette, hogy életmentő műtéteken esett túl.

Bizonytalanságban

Fico egészségi állapotáról egészen csütörtökig csak a kormányhivatal és a besztercebányai Roosevelt Kórház tömör közleményeiben, valamint másodkézből, a kormánypárti politikusok információi alapján lehetett tudni közelebbi részleteket. A merénylet egészségügyi hatásairól több ellentmondásos információ is körözött: míg a kormányfő tudatánál volt, mikor kórházba szállították, az orvosi beavatkozás megmentette az életét. A kiszivárgó információk szerint a Ficót ért golyók a miniszterelnök bélrendszerét találták el és több helyütt is megoperálták, illetve folyamatosan tisztítani kellett a sebeit is. Míg a lábadozó kormányfő áthelyezését egy pozsonyi sürgősségi osztályra következetesen cáfolták, két hete váratlanul egyenesen házi kezelésbe utalták – azóta Fico orvosi felügyelet alatt, de önellátó módon, az otthonában lábadozik.

A találgatásoknak véget vetett, hogy maga a kormányfő személyesen három héttel a merénylet után törte meg a csendet az előszeretettel használt kommunikációs platformján, a Facebookon. Médiainformációk szerint a miniszterelnök a kormányhivatalban vehette fel a beszédet, méghozzá kedden. A szerdán publikált videóból nem derült ki, mennyire súlyos valójában az állapota. A politikus összeszedetten beszélt, látható fájdalmak nélkül, de néha elhalkuló hanggal.

Az érdeklődés mértékét jelzi, hogy a „megbocsátok és figyelmeztetek” névre keresztelt, angolul is feliratozott videót azóta tizenháromezren megosztották és vagy ötvenezren reagáltak rá. A kormányfő az aktuális politikai fejlemények kommentálásán túl sok teret szentelt az ellenzéknek, megköszönte az orvosok munkáját, a nyilvános támogatást és a jókívánságokat, egyben kilátásba helyezte, hogy amennyiben a felépülése gyors ütemben halad, fokozatos ütemben akár június végétől, illetve július első felében is visszatérhet a politikai teendőihez.

Rövid megbocsátás

A felvétel címében emlegetett megbocsátásról szóló rész Fico beszédében nem volt hosszú – a kormányfő kifejtette, hogy nem érez gyűlöletet a merénylő iránt, kártérítésre sem tart igényt és a tettét végeredményben az ellenzéki pártok által kitermelt politikai gyűlölet termékének tartja.

A kormányfő a merénylőnél jóval többet foglalkozott az ellenzéki pártok és a média bírálatával. A politikus úgy gondolja, hogy a közeg idővel megpróbálja enyhíteni a merénylet súlyát, miközben a támadás sok fájdalmat okozott neki és csodaként lehet csak jellemezni, ha pár hét múlva valóban visszatérhet a munkájához.

A kormányfő szerint nincs ok hinni abban, hogy a merénylő magányosan cselekedett volna, véleménye szerint az elmúlt hónapokban biztosra vehető volt, hogy támadás ér valamilyen politikai szereplőt – és ennek többször is hangot adott. Titkosszolgálati információkhoz viszont nem jutott semmiféle készülődő attrocitásról, a saját megérzéseire hagyatkozott. Fico a merénylet megtörténtét azzal magyarázta, hogy nem egy hangosan tiltakozó tömeghez, hanem a szimpatizánsok kis csoportjához sétált oda. A miniszterelnököt csak távolabbról követték a testőrei, az incidenst követően több biztonsági szakértő is rámutatott a testőrök hiányosságaira, miközben hivatalosan egyetlen vezető sem vállalta a személyes felelősséget a történtekért.

Fico a beszédben – többek között a hétvégi választásra való tekintettel is – hosszasan foglalkozott a nemzetközi helyzettel és a külpolitikai kérdésekkel, Szlovákia pozíciójával az Európai Unióban és a világon. A miniszterelnök véleménye szerint káros, hogy a megfelelő fórumokon nem jut kellő tér és lehetőség a különvélemények kifejtésére, miközben a szlovák külpolitika szuverén alapokon működik. Politikai ellenfeleit gyűlöletkeltéssel és agresszivitással vádolta meg, véleménye szerint a feszültségkeltés az elnökválasztási kampányban csúcsosodott ki – de a kormány az elődjétől eltérően nem akar revansot venni a politikai ellenfelein. Fico szerint a merénylet tanulságul szolgál arra, milyen szörnyűségek történhetnek, ha valaki nem képes tiszteletben tartani a más nézeteket és nem kételkedik abban, hogy amennyiben az érintettek nem változtatnak a hozzáállásukon, újabb áldozatokat szedhet a közhangulat.

Vissza a veszekedéshez

A kormányfő beszéde és annak hangneme valószínűleg nem járul hozzá a felfokozott közhangulat lenyugtatásához. A miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, hogy politikai ellenfeleit hibáztatja a kialakult helyzetért, kifogásolja, hogy a tiltakozók nem veszik fi gyelembe a választás eredményét, és bár saját bevallása szerint „maga sem számít politikai angyalnak”, nem gyakorolt látványos önkritikát a kormánykoalíció lépései kapcsán.

A hangnem miatt Fico beszédére a kampánycsend beállta előtt több ellenzéki szereplő is elítélően reagált, a pártok reakciói szerint a megnyilvánulás nem járult hozzá a társadalmon belüli feszültségek megnyugtatásához. A beszédből és a reakciókból valószínűsíthető, hogy a merénylet utáni, kezdetben viszonylag békésebb hangnemben folytatott ellenzéki és kormánypárti megnyilvánulásoknak vége. A kormánykoalíció több olyan reformtervezetet i s e l a kar fogadni május második felében és júniusban, melyek korábban tömeges tiltakozásokat váltottak ki az ellenszimpatizánsok körében – legyen szó a kulturális alapok átalakítása kapcsán született elnöki vétó megtöréséről, a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) szerkezeti változásairól. Egyelőre azt sem ismeri pontosabban a nyilvánosság, hogy a koalíció pontosan milyen korlátozásokat vezetne be a merénylet kapcsán a gyülekezési jogban és milyen eszközökkel biztosítaná az egyensúlyt a szólásszabadság és a valótlan információk terjesztésének megakadályozása között. Az elmúlt napok fejleményei alapján valószínűsíthető, hogy bármilyen irányba is lép a kormánykoalíció, nem kéri és nem is kapja meg hozzá az ellenzék támogatását, a feszültségek pedig nem csökkenni, hanem fokozódni fognak a két oldal közt.