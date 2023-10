Fico bemutatta a Smer miniszterjelöltjeinek névsorát

A kinevezésre váró jelöltek: Robert Kaliňák (védelmi miniszter), Ladislav Kamenický (pénzügyminiszter), Richard Takáč (földművelési miniszter), Juraj Blanár (külügyminiszter), Boris Susko (igazságügyi miniszter) és ifjabb Jozef Ráž (közlekedési miniszter). A parlament alelnöki posztjára Ľuboš Blahát jelöli a párt, a frakcióvezető Ján Richter lesz.

Fico azt is bejelentette, ha az SNS kitart Rudolf Huliak jelölése mellett a környezetvédelmi minisztérium élére, akkor előterjeszti őt kinevezésre Zuzana Čaputová államfőnek. Fico ezt a közösségi hálón közölte. Visszautasítja az államfő érveit, aki elutasítja Huliak kinevezését. Fico szerint ha az államfő nem nevezi ki Huliakot, az SNS képviselője a kormány kinevezését követően az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

„Kormányalakítással megbízott politikusként nem fogom káderezni a koalíciós partnerek jelöltjeit, és nem is fogom vétózni. Elfogadom a jelöléseket” – jelentette ki Fico. Azt hangsúlyozta, egy kivételtől eltekintve úgy mint a többi miniszterjelölt, Huliak is indult a demokratikus parlamenti választáson. Megjegyezte, hogy az államfő érvelésének nincs alkotmányos alapja. Fico arra számít, hogy az államfő Huliak nélkül nevezi ki az új kormányt, és ideiglenesen megbízza valamelyik minisztert a környezetvédelmi tárca vezetésével is, amíg az SNS nem állít új jelöltet. „Ezt követően Huliak képviselő az Alkotmánybírósághoz fordulhat” – mondta Fico. Hozzátette, minden megtesz, hogy semmi akadálya ne legyen az új kormány kinevezésének jövő szerdán, október 25-én.

Zuzana Čaputová államfő csütörtökön közölte, hogy nem nevezi ki Rudolf Huliakot környezetvédelmi miniszternek, és új miniszterjelöltet kért Ficótól. Az államfő szerint komoly alkotmányos és jogi akadályai vannak Huliak kinevezésének, és az ő irányítása alatt nem lenne garantált a minisztérium rendes működése.

Az SNS állásfoglalásban reagált és közölte, nem vonja vissza Huliak jelölését, emellett felszólította az államfőt, hogy ne lépje túl alkotmányos jogköreit.