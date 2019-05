Fehérorosz–orosz vita az olajbotrány mögött

Már május közepétől újraindulhatnak a szállítások a Barátság kőolajvezetéken, a pontos dátumot viszont senki nem tudja megjósolni, sőt az is lehet, még hónapokig eltart, míg száz százalékra üzemel a vezeték - TASR-felvétel

A Barátság kőolajvezeték leállítása az orosz olajszennyezés miatt önmagában is milliárdos károkat okozott, nem beszélve az ezzel járó bizalomvesztésről. Elemzők szerint azonban az olajszállítás leállítása mögött mélyebb politikai összefüggések is lehetnek.

Fehéroroszország április 19-én jelentette be, hogy az orosz kőolajban levő klórszennyezés miatt lezárja a Barátság vezetéket. A szennyező vegyi anyagot a kifulladt olajkutakban rekedt olaj kipréselésére használják, amely ugyan környezetszennyező, ám Oroszország 2012-ben feloldotta felhasználásának a tilalmát. Az olajba keveredve többszöri vegyi átalakulás után súlyosan korrodálhatja a finomítók berendezéseit. Fehéroroszország példáját emiatt több európai ország, így Szlovákia is követte, leállítva az orosz olaj fogadását a Barátság vezetéken keresztül.



Komoly szennyezés

Hatalmas problémáról beszélhetünk, függetlenül attól, hogy geopolitikai, műszaki vagy jogi szempontból vizsgáljuk az ügyet

– nyilatkozta Tina Soliman Hunter, az Aberdeeni Egyetem mellett működő Energiajogi Központ igazgatója. A fehérorosz kormány szerint nagyjából 5 millió hordó (egy hordó 159 liter) szennyezett olajról beszélhetünk, ami az aktuális piaci áron nagyjából 2,7 milliárd dollárba (2,4 milliárd euró) kerül. A szennyezett olaj kitisztítása ráadásul hatalmas összeget emészt fel, nem beszélve a nagyjából 5500 kilométeres vezetékrendszer kitisztításáról. „A szennyezés a kitermelés során emberi mulasztás miatt is bekövetkezhetett, nem zárható ki azonban a szabotázs sem” – vallja Tina Soliman Hunter. A Transznyefty orosz olajszállítási vállalat is ez utóbbira gyanakszik.

Szerinte a szennyeződést egy Szamara megyei magáncég okozta, amely kisebb kitermelők olaját gyűjti össze, és amely a műszaki előírások megsértésével, a megkövetelt előkészítést szándékosan elmulasztva szállította le az árut. „Ez az érvelés azonban sokkoló, hiszen ha igaz, akkor azt bizonyítja, hogy az oroszok nem tartják teljesen az ellenőrzésük alatt a stratégiai olajvezetékeiket. A szennyezés mértékét tekintve ráadásul ehhez hosszabb időre volt szükség” – nyilatkozta Karel Hirman energetikai szakértő.



Szándékos szabotázs?



Egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot arról is, hogy mikor indulhatnak újra a szállítások. „A Barátság kőolajvezeték déli szakaszán május közepére áll helyre az olajszállítás” – nyilatkozta a napokban Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője. A Transznyefty már múlt kedden bejelentette, hogy a tiszta olaj elérte Fehéroroszországot, Minszkben ugyanakkor arról beszélnek, hogy hónapokig tartó, kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy újra teljes kapacitásán üzemeljen a Barátság. Emiatt egyre több elemző gondolja azt, hogy az ügy hátterében nem csupán műszaki problémák állnak. „A fehérorosz vezetés megtalálta azt a pontot, amelyen úgy tarthat be Oroszországnak, hogy az tényleg fájjon. Alekszander Lukasenko belorusz elnök örömmel játszik kemény játékot orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal azzal, hogy – kihasználva az olaj szennyezettségét – leállíttatta az európai tranzitot az országát átszelő Barátság vezetéken” – véli Leonid Bershidsky, a Bloomberg hírügynökség Berlinben dolgozó, orosz származású publicistája, akinek az írását a napi. hu szemlézte. Fehéroroszország Bershidsky szerint nem csupán a technikai probléma miatt nyomta meg a vészcsengőt. A Barátság fehérorosz leállítása ugyanis azt követően kezdődött, hogy az orosz hatóságok betiltották az alma és a körte importját Fehéroroszországból, mondván: valójában az EU-ban termelt (vélhetően lengyel) embargó alá eső gyümölcs reexportjáról van szó. Ez a húzás a Bloomberg publicistája szerint egyértelműen része volt annak a nyomásgyakorlásnak, amellyel az oroszok igyekeznek rábírni Fehéroroszországot, hogy élesítsen egy húsz évvel ezelőtt kötött orosz–belorusz államszövetségi szerződést, amelynek alapján Vlagyimir Putyin orosz államfő mandátuma 2024-es lejárta után ennek a páros uniónak a vezetőjeként folytathatná politikai pályafutását. A keménykedés részeként Moszkva megszüntette a szomszédjába exportált kőolaj árkedvezményét, amivel lehetetlenné tette, hogy a fehérorosz finomítók az olcsó nyersanyagból készült üzemanyagot világpiaci áron értékesítve gigantikus profitot zsebeljenek be.

Putyin legközelebbi stratégiai célja Fehéroroszország teljes bekebelezése. Ezzel szeretné ugyanis növelni az otthon egyre csökkenő népszerűségét

– állítja Hirman. Az orosz–fehérorosz egyesülés ötlete azonban az elemzők szerint népszerűtlen Fehéroroszországban, akárcsak az országot 1994 óta irányító Lukasenko elnöknél, így az utóbbi minden bizonnyal ki fogja használni a lehetőséget az oroszok szorongatására, amit az olajügy kínál. Ennek szellemében jelentette be az orosz alma-körte embargó másnapján, hogy a Barátságot karbantartás miatt hónapokra le kell állítani. Aztán jött a szennyezett olaj, amely miatt végül a teljes európai orosz olajexport leállt. Erre nem tudtak mit lépni az oroszok, mert ha mellébeszélnek, elvesztik a legbiztosabb vevőiket. Ezért a baj gyors orvoslását ígérték. Bershidsky szerint Lukasenko azonban nem fogja könnyen kiengedni az adut a kezéből. Hónapokig fogja húzni a Barátság karbantartásának, illetve megtisztításának ügyét, valamint a kártérítés kérdését, hogy keresztbe tegyen az országa bekebelezésére pályázó Putyinnak.

(TASR,MTI,mi,dennikN)