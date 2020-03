Elmarad a durva jobboldali fordulat

A hétvégi győzelmes fölényének köszönhetően az Igor Matovič vezette OĽaNO alakíthat kormányt, a lehetséges partnerei között pedig a Sme rodina, a Za ľudí és az SaS szerepel. Az elemzők szerint markáns jobboldali gazdasági programja csak ez utóbbinak van, az SaS súlya az esetleges új koalíción belül azonban nem lesz olyan nagy, hogy radikálisabb intézkedéseket is lenyomjon a szociális szempontból érzékenyebb koalíciós partnerek torkán.

Szociális biztonság

„Az előző kormány szociális intézkedéseit egész biztosan nehéz lenne teljes egészében visszacsinálni, ez ugyanis nem lenne túl népszerű lépés a választók körében” – nyilatkozta Jiří Cihlář, a Next Finance társaság elemzője. Szerinte a vonatközlekedésben nyújtott kedvezményeknek, az ingyenes iskolai étkeztetésnek és a 13. nyugdíjaknak sem kell végleg búcsút intenünk a kormányváltás miatt. A nagy kérdés csak az, hogy milyen formában folytatódnak. Az ingyenes iskolai étkeztetés esetében például a potenciális koalíciós politikusok egy része szeretné elérni, hogy az így nyújtott kedvezmény célirányosabb legyen, vagyis inkább a valóban rászorulók vehessék igénybe. Hasonló változásokra számíthatunk a 13. nyugdíj és az üdülési utalványok esetében is. Várhatóan ez utóbbiakat sem szüntetik meg teljesen, a cégek számára azonban önkéntessé tehetik.

Veszélyes csapdák

„Az új kormánynak egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hiszen ha nem szánja el magát az előző kormány által hozott szociális intézkedések megnyirbálására, akkor az egyéb kiadásait kell lefaragnia” – mondta Jana Glasová, a Postabank elemzője. Amiben az elemzők megegyeznek, az az, hogy a szlovák gazdaság látványos növekedésére az elkövetkező időszakban már nem számíthatunk, így az adóbevételek is elmaradnak a korábbiaktól.

És ha ez még nem lenne elég, az előző kormány több olyan csapdát is állított az elmúlt hónapokban az utódjának, amelyek egész biztosan nem könnyítik meg a dolgát. A most leköszönő parlament kormánypárti képviselői például az idei évre elfogadott költségvetésben a bruttó hazai termék (GDP) 0,49 százalékának megfelelő hiánnyal számoltak, az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács azonban már most figyelmeztet arra, hogy radikális beavatkozások nélkül ez a cél teljesíthetetlen. Ivan Šramko, a Költségvetési Tanács elnöke szerint, a tervezett 0,49 százalék helyett a hiány elérheti az 1,79 százalékot, ami 1,3 milliárd eurós növekedésnek számít. És ebbe még nem számították bele az időközben elfogadott 13. nyugdíjat. Ez utóbbival együtt a költségvetés hiánya elérheti akár a 2,42 százalékot is. „A most formálódó új kormánynak mindent meg kell tennie a kiegyensúlyozottabb költségvetési gazdálkodásért. Épp ezért meg kellene vizsgálnia az előző kormány szociális intézkedéseinek a hatékonyságát is. Csökkentenie kellene azonban a járulékokat is, és javítania a vállalkozói környezeten, e nélkül ugyanis a vártnál is gyorsabban csökkenhetnek az adóbevételek” – mondta Glasová.

Viták várhatók

Boris Tomčiak, a Finlord elemzője szerint a koalíciós partnerek között a már említett szociális intézkedések lefaragása és a gazdaság felpörgetéséhez elengedhetetlen reformok bevezetése miatt lehet a legtöbb vita. „Az új koalíció emiatt rendkívül ingatag lehet, és az előrehozott választást sem lehet teljesen kizárni” – mondta Tomčiak. Szerinte is csökkenteni kellene az adóterheken, hogy az ország vonzóbb legyen a külföldi beruházók számára.

Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője szerint azonban ennél több radikális lépésre lenne szükség. „Már az új kormány első ülésein búcsút kellene intenünk az olyan elhibázott intézkedéseknek, mint amilyen a bankokat és a biztosítókat sújtó különadó, vagy az üzletek kötelező zárvatartása az ünnepek alatt” – mondta Pánis. Tomčiak szerint az új kabinetnek nagyobb figyelmet kellene fordítania arra is, hogy felszámolja Szlovákia kóros kötődését az autóiparra. „Az államnak más ágazatokat is támogatnia kellene, hiszen ha az autóiparban beüt egy nagyobb válság, akkor ez Szlovákiát rendkívül érzékenyen érintené” – tette hozzá Tomčiak.

Elégedett a piac

A jó hír, hogy a piaci szereplők egyelőre pozitívan fogadták a hétvégi választás eredményeit. Lukáš Kovanda, a Czech Fund elemzője szerint a befektetők örömmel vették, hogy a szélsőséges, rendszerellenes erők nem szereztek nagyobb támogatottságot. „A piaci szereplők fontosnak tartják, hogy az előzetes várakozásokkal szemben Szlovákiában egy viszonylag stabil koalíció jöhet létre” – mondta Kovanda, aki fontosnak tartja a győztes pártok által ígért kemény fellépést a korrupcióval szemben, szerinte ugyanis a szlovák gazdaságot csak a korrupció visszaszorításával lehet újra beindítani.

A szlovákiai munkáltatók érdekvédelmi szervezetei az új kormánytól elsősorban kiszámíthatóbb jogalkotást, a bürokrácia és az adóterhek csökkentését, a jogbiztonság növelését és rugalmasabb munkapiaci szabályokat várnak, csodákra azonban ők sem számítanak. Miriam Filová, a Munkáltatók Szövetségének (AZZZ) a szóvivője szerint minden választás előtt ambiciózus ígéretekkel rukkolnak elő a pártok, a változások azonban rendkívül lassúak.

(mi, TASR)