GALÉRIA: Elindultak a traktorok, Pozsonyba tartanak

A gazdák által kiadott nyilatkozat szerint azért szervezték a megmozdulást, mert küzdeniük kell a földjeikért, illetve az életüket és az egészségüket féltik.

"Megvernek, elnyomnak és zsarolnak minket, Vlado Rybár gazdát pedig meg is gyilkolták"

- olvasható a nyilatkozatban.

A mezőgazdászok szerint nem védi meg őket az állam, amelyet a nagyvállalkozók korrumpálnak.



960-an jelezték, hogy részt vesznek az akcióban. Ma reggel Bártfáról 20 gép indult el Észak-Szlovákián keresztül Késmárkot, Rózsahegyet, Zsolnát és Trencsént érintve Csejte (Čachtice) községig, ahol az éjszakát töltik. Útközben további gazdák csatlakoznak hozzájuk. Egy másik útvonalon Hernádgönyű (Gyňov) községből indulva pedig 40 mezőgazdasági gép indult el a Kassa, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Zólyom útvonalon, ők Nagylapás (Veľký Lapáš) községben éjszakáznak. Délről, Gútáról pedig holnap, röviddel 7 óra után indulnak el a gazdák. Ők az Ekecs, Nagymegyer, Dunaszerdahely útvonalon, a 63-as úton haladnak majd. Mindhárom irányból holnap délelőtt 11 órára érkeznek a fővárosba.



A gazdák abban állapodtak meg a pozsonyi városvezetéssel, hogy csak 100 mezőgazdasági géppel vonulnak be a központba. Pikáli Róbert a demonstráción résztvevő egyik gútai mezőgazdász kérdésünkre elmondta, hogy 25-30 dél-szlovákiai gazda is azok között lesz, akik behajthatnak Pozsony utcáira, a többi munkagép a város szélén parkol majd.

"Nem akarjuk korlátozni a forgalmat és nem akarjuk Pozsony közlekedésének összeomlását okozni."

- áll a gazdák nyilatkozatában.

Ezzel arra is utalnak, hogy a felújítások miatt egyébként is rendkívül nehéz helyzet jellemzi a fővárosi közlekedést. A mezőgazdasági gépek Pozsony főbb terein fognak majd állni.



A gazdák csütörtök estig maradnak a fővárosban, ahol részt vesznek a meggyilkolt Ján Kuciak és Martina Kušnírová emlékére szervezett megmozduláson. A terv szerint a tüntetés után, késő este, valamint pénteken hajnalban indulnak haza.



A mezőgazdászok követelései között szerepel a földrendezés felgyorsítása, a pótföldek zökkenőmentes kiadása, a szlovákiai termőföld, erdők és vízkészlet védelme, illetve a mezőgazdaságban tapasztalható korrupció elleni hatékony fellépés. A gazdák azt is követelik, hogy a következő EU-s költségvetésben szabjanak felső korlátot az egy igénylőnek kifizetett uniós mezőgazdasági támogatások számára.

"Mindezt azért, hogy egy 100 hektáros gazda is ugyanannyi támogatáshoz jusson, mint egy 5-6 ezer hektáros gazda"- magyarázta a követelés lényegét Pikáli, és hozzátette, hogy Szlovákia élelmiszer-önellátóságát a jelenlegi 30 egynéhány százalékról 70-80 százalékra szeretnék növelni.