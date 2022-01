Egyre szédítőbb ütemben nőnek a lakásárak Szlovákiában

Az elmúlt év végén csaknem az összes szegmensben és Szlovákia összes régiójában felgyorsult a lakásárak növekedése, a legnagyobb árvágtát azonban a kétszobás lakások esetében mérték – derül ki a Nehnuteľnosti.sk ingatlanportál legfrissebb adataiból. A szakportál elemzője, Michal Pružinský szerint az olcsóbb lakásokat pillanatok alatt szétkapkodják, az egyébként is silány kínálatban így többnyire csak a drágább, nehezebben eladható lakások maradnak, ami szintén hatással van a kínálati oldal átlagáraira. Ez utóbbiakat felfelé húzza a történelmi csúcsokat döntögető infláció is, ami nem csupán a drágább építőanyagokon, és az emiatt egyre költségesebb lakásépítéseken látszik meg.

„Az infláció miatt egyre többen vásárolnak ingatlant kizárólag befektetési céllal, így védve meg a megtakarításaik értékét, hiszen a bankok továbbra is rendkívül alacsony betéti kamatokkal kecsegtetnek”

– tette hozzá Pružinský. Továbbra is alacsony szinten mozognak azonban a banki hitelkamatok is, ami szintén növeli az ingatlanvásárlás iránti érdeklődést.

Árvágta a városokban

A növekvő kereslet meglátszik az árakon is. Negyedéves szinten a legnagyobb árugrást, nagyjából 21 százalék körülit, Pozsony belső kerületeiben, Trencsénben és Eperjesen mérték. „A növekvő átlagárhoz ezekben azonban nem kis mértékben járultak hozzá az új építésű társasházak is, amelyekben rendkívül drágán kínálják a lakásokat” – tette hozzá Pružinský. Több megyeszékhelyen éves szinten is kiugróan magas drágulást mértek. Kassán például az elmúlt egy évben 34 és 38 százalék közötti ütemben nőttek a lakásárak, és 29 százalék körüli árugrást mértek Besztercebányán és Zsolnán is. A háromszobás lakásoknál ugyan valamivel visszafogottabb volt a drágulás, mint a kétszobásaknál, az elmúlt év vége felé azonban ebben a szegmensben is felgyorsult a drágulás üteme.

Megdolgozunk érte

„Fontos megjegyezni, hogy Szlovákiában a lakásárak növekedési üteme már hosszabb ideje lekörözi a bérek növekedési rátáját, ami leginkább Pozsonyra érvényes. Míg egy évvel ezelőtt egy átlagos pozsonyinak, vagyis a fővárosi átlagbért keresőnek nagyjából 9,7 évnyi bruttó fizetését kellett félretennie egy kétszobás pozsonyi lakás megvásárlásához, az elmúlt év vége felé ez már 10,7 évre nőtt”

– figyelmeztet Pružinský. E tekintetben az ország keleti csücskében valamivel jobb a helyzet. Eperjes megyében ugyan jóval alacsonyabbak a bérek, azonban a lakások is olcsóbbak, mint Pozsonyban. Ott így tavaly nagyjából 8 évnyi bruttó fizetés kellett egy kétszobás lakás megvásárláshoz. (mi, TASR)