Egyre népszerűbb az érintésmentes fizetés

Pozsony | Az érintésmentes fizetések felső értékhatárának a növelése meghozta a gyümölcsét: az elmúlt hetekben látványosan megugrott az ilyen tranzakciók száma, egyre többen fizetnek azonban az okostelefonjukkal is.

A világjárvány miatt felerősödtek a készpénzhasználattal kapcsolatos aggodalmak, a vásárlók így szívesebben használják a megnyugtatóbb, érintésmentes technológiát, amely biztonságosabb, és amelynek köszönhetően a pénztárnál is kevesebb időt kell eltöltenünk. Hogy még többször élhessünk az érintésmentes fizetés lehetőségével, április 22-étől módosítottak az ezzel kapcsolatos szabályokon, 20-ról 50 euróra emelve a PIN-kód nélkül is engedélyezett fizetések összeghatárát.

A cél az volt, hogy a vásárlások döntő többségénél a vevőnek ne kelljen megérintenie a POS-terminált, amivel a járvány lassítását szerették volna elősegíteni, és a legfrissebb felmérések szerint ez sikerült is.

„Az elmúlt hetekben a felére esett vissza az olyan kártyás fizetések száma, amelyeknél be kellett írni a PIN-kódot. Míg áprilisban minden harmadik fizetésnél meg kellett érinteni a kártyás terminált, májusra már csak a 16 százalékuknál, vagyis a kártyás fizetések 84 százaléka érintésmentes volt”

– nyilatkozta lapunknak Marta Cesnaková, a Szlovák Takarékpénztár szóvivője. Az ilyen fizetések aránya szerinte még ennél is nagyobb lehetne, a bankok azonban továbbra is fontosnak tartják a biztonságot, ezért a terminálok – értékhatártól függetlenül – ezután is kérik a kódot, ha PIN-kód nélkül annyit vásárolunk egymás után, hogy annak az értéke eléri a 150 eurónak megfelelő összeget.

Akik ezt is szeretnék elkerülni, azoknak a bankok azt ajánlják, hogy fizessenek az okostelefonjukkal vagy okosórájukkal, ezeknél ugyanis a rendszer a nagyobb összegeknél sem kéri a PIN-kódot, és így a terminált sem kell megérinteni.

„Hogy a javaslatunk bevált, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt időszakban megduplázódott az olyan ügyfeleink száma, akik a fizetési alkalmazásunkat letöltötték a mobiljukra”

– tette hozzá Cesnaková.

Az érintésmentes fizetés népszerűségét a Mastercard kártyatársaság legfrissebb felmérése is alátámasztja. Eszerint, az idei első negyedévben világszerte több mint 40%-kal nőtt az érintésmentes tranzakciók száma, a vásárlók több mint háromnegyede így már ezt a fizetési módot választja, legfontosabb motivációként a biztonságot említve. A válaszadók túlnyomó többsége (82%) tartja tisztábbnak az érintésmentes fizetést, így az sem meglepő, hogy háromnegyedük a világjárvány után is szeretné megtartani mostani, érintésmentes fizetési szokását.