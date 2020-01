Egyre égetőbb probléma a szlovákiai korrupció

Míg 2012-ben a lakosság majdnem 58%-a a magas munkanélküliséget tekintette Szlovákia legnagyobb gondjának, addig tavaly pusztán 21% volt azok aránya, akik ugyanezt gondolták. A Transparency International Slovensko (TIS) számára készített felmérésből kiderül, hogy 2019-ben leginkább az életszínvonal minősége aggasztotta a lakosságot, a hét évvel ezelőtti eredményekhez képest azonban most ezt is kevesebben jelölték meg. Csökkent azok száma is, akik az ország gazdasági helyzetéről vélekednek negatívan.

Darina Maľová politológus szerint az, hogy a korrupcióra panaszkodók száma ilyen mértékben megnőtt, főleg a folyamatosan nyilvánosságra kerülő botrányoknak köszönhető. „Ebben nemcsak a klasszikus, hanem a közösségi média is szerepet játszik, hiszen ha a nemrég megjelent videókra gondolunk, akkor ezek a közösségi oldalakon rengeteg embert elértek” – véli Maľová. Hozzátette, hogy korábban néhány korrupciógyanús ügy ugyan felszínre került, de az azokban szereplő összegek az átlagemberek számára elképzelhetetlenül magasak voltak. „A Ján Kuciak meggyilkolása óta nyilvánosságra kerülő információk már nem absztrakt összegekről szólnak. Az emberek látták, hallották, hogy Marián Kočner és segítői hogyan éltek vissza a nyilvános forrásokkal, és hogy ezekből a pénzekből mennyi utat vagy kórházat lehetett volna építeni” – vélekedik a politológus.

A második problémás területként az egészségügyet jelölték meg a válaszadók, ezt követi a korrupció, mindkettőért többen aggódnak, mint hét évvel ezelőtt. „Szerintem az, hogy az embereket érdekelni kezdte ez a probléma, a nyilvános diskurzusnak köszönhető” – zárja a szakember. 2012-höz képest több mint kétszer annyian aggódnak a környezetért, és nőtt azok aránya is, akik a rossz politikai kultúrát és az emberek között kapcsolatok minőségét tartják problémásnak.