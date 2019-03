Čaputová utcahosszal vezet

A tegnap délben közzétett felmérésen kívül nem lesz több közvélemény-kutatás a jövő szombati második fordulóig.

A felmérés szerint a Híd és az MKP választóinak többsége is Čaputovát támogatja. Rá szavazna azoknak a választóknak a fele, akik az első fordulóban Bugár Bélára voksoltak. Štefan Harabin szavazóinak legnagyobb része viszont Šefčovič mögé állna be.

A megkérdezettek 44 százaléka mondta, hogy biztosan elmegy szavazni (az első fordulóban 48,7 százalékos volt a részvétel). További 20 százaléknyian valószínűleg elmennek választani, a többiek pedig nem, vagy még nem döntöttek a részvételről.

Ez az egyetlen felmérés

A felmérésben azt is vizsgálták, hogy a két jelöltnek milyen a választóbázisa. Ebből kiderül, hogy Čaputovára jellemzően a 30 év alatti, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok szavaznak. Šefčovič választóbázisában a 65 évnél idősebb, jellemzően érettségivel rendelkező polgárok vannak a legtöbben.

A kutatás során arra is kitértek, hogy az államfői posztért most induló két jelölt választói kire szavaztak az öt évvel ezelőtti köztársaságielnök-választáson. Azoknak a 79 százaléka, akik egykor a tisztségért versenybe szálló Robert Ficóra, most Šefčovičot választják, 8 százalékuk viszont Čaputovát. Ennek a tendenciának a tükörképe látható azok között is, akik öt éve Andrej Kiskára szavaztak. A jelenlegi államfő egykori választóinak 71 százaléka adná a voksát Čaputovára, míg 17 százalékuk Šefčovičra.

A Median SK reprezentatív felmérése március 17-e és 19-e között, 1014 válaszadó megkérdezésével, a szlovák közmédia (RTVS) megbízásából készült. Ez a felmérés lehet az egyetlen, amely az államfőválasztás második fordulója előtt nyilvánosságra kerül, a Focus és az AKO ügynökség ugyanis nem készített hasonló kutatást a kampánycsend életbelépéséig.

A magyar választóknál Čaputová a befutó

A Median SK részletes adataiból kiderül, hogy a mintában 51 olyan megkérdezett volt, aki a Híd vagy az MKP szavazója. Közülük 72 százaléknyian (nagyjából 37-en) biztosan, vagy inkább Čaputovára szavaznának, 8 százalék (4 személy) nem tudta, vagy nem akarta elárulni, kire voksolna, 20 százalék (nagyjából 10 személy) pedig inkább vagy biztosan Šefčovičot választaná.

Ez a minta nagyon kicsi, így messzemenő következtetéseket nem lehet belőle levonni, de a mostani adatokat mégis érdemes összehasonlítani az első fordulóra vonatkozó felméréssel. Akkor a Híd és az MKP megkérdezett választóinak (89 személy) 53 százaléka nyilatkozta, hogy Čaputovára voksolna, egy százalék választotta volna Šefčovičot, az akkor még versenyben lévő Bugár Bélára pedig 35 százalék adta volna a szavazatát. A mostani felmérésből kiderül, hogy Harabin választóinak nagy része, 70 százaléka, inkább vagy biztosan Šefčovičra szavazna. Kotleba támogatóinak egyharmada azonban nem tudta, vagy nem akarta megmondani, hogy az államfőválasztás második fordulójában kire adja voksát.