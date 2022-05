Čaputová Svájcban élő szlovákokkal találkozott Zürichben

A szintén Svájcban élő Mária Wimmer-Kovačičová a találkozón elmondta, hogy a zürichi szlovák katolikus missziót a megszűnés vagy a leépítés veszélye fenyegeti. Wimmer-Kovačičová tájékoztatása szerint folyamatosan bővül a svájci szlovákok közössége. Pénzügyi segítségre és önkéntesekre is szükségük lenne. A szlovák katolikus misszió anyagilag is segíti a közösséget, és adománygyűjtéseket is szerveznek – tette hozzá. „A katolikus misszió az egyetlen intézmény, ahol találkozhatunk. Az életünk része” – jegyezte meg. A szlovákoknak azt üzente, a Svájcban élő honfitársaik szívükben őrzik Szlovákiát, és igyekeznek öregbíteni az ország jó hírét külföldön is.

A svájci szlovák közösség tagjai aktívan ápolják a szlovák hagyományokat és a szellemi örökséget – mutatott rá Čaputová. Fontos – fogalmazott – hogy megőrizzék azt, ami összeköti őket az hazájukkal. Elmondta, olyan emberekkel találkozott Svájcban, akik más-más időpontban és körülmények között hagyták el Szlovákiát, és most különböző területeken dolgoznak az országban. „A hazaszeretet összeköt bennünket. Az, hogy ma itt találkoztunk, szintén ezt bizonyítja” – jegyezte meg Čaputová.