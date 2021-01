Čaputová, Matovič és Kollár is gratulált Bidennek

Čaputová gratulált Bidennek és kifejezte reményét, hogy megerősödik a kapcsolat az USA és Szlovákia között. Üdvözölte, hogy Biden vissza akarja vezetni országát a párizsi klímaegyezménybe.

Matovič erőt és kitartást kívánt Bidennek gratuláló üzenetében.

Kollár megfontoltságot kívánt az új elnöknek a helyes döntések meghozatalához.

Strength & perseverance to just elected @POTUS @JoeBiden to fulfill his mission of healing. Looking fwd to overcoming todays and tomorrows challenges and building strong transatlantic ties.



🇸🇰 ready to be an engaged partner & Ally with values that define the world of democracies