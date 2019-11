Bugár beszél Jakabbal a moratóriumról

Az SaS üdvözli az államfő döntését, hogy nem írta alá az 50 napos moratóriumról szóló törvényjavaslatot. Mint mondják, készek az elnökkel közösen koordinálni az Alkotmánybíróság elé történő beterjesztést.

A szigorítást, amely már a választások előtt 50 nappal megtiltaná a közvélemény-kutató intézetek pártpreferenciákra vonatkozó adatainak közlését, az államfő tegnap visszadobta a parlamentnek, és kilátásába helyezte, amennyiben a képviselők megtörik a vétót, az Alkotmánybíróság elé terjeszti a törvényt. Az elnöki hivatal szerint ez a törvény olyan, mintha a Bajnokok Ligája döntőjében 50 perccel a vége előtt lekapcsolnák a világítást és leállítanák a közvetítéseket.

Az előző parlamenti ülésen a Smer és az SNS képviselői mellett a Marian Kotleba vezette Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) képviselőivel sikerült többséget szerezni.

Bugár Béla, a koalíciós Híd elnöke lapunknak elmondta, nem fogják az elnöki vétó megtörését támogatni. „Beszélni fogunk minden képviselőnkkel, így természetesen Jakab Elemérrel is, hogy most már nem szabadna ezt megszavazni” – mondta a Híd elnöke, utalva arra a képviselőjükre, aki korábban a Híd frakciójából egyedüliként megszavazta a törvényt. Egyébként Jakab volt a jogszabálytervezet egyik beterjesztője is. Bugár szerint pártja problémásnak tartja a moratórium 50 napos időtartamát. Hozzátette, az már csak sajnálatos következmény, hogy a törvényt korábban a szélsőjobboldali ĽSNS szavazatainak segítségével fogadta el a parlament.

Pfundtner Edit igazságügyi államtitkár úgy véli, az 50 napos moratórium aránytalan. Ján Richter (Smer) szociális ügyi miniszter azonban úgy gondolja, meg kell törniük az elnöki vétót, és ismételten meg kell szavazni a moratórium 14 napról 50-re való növelését. „Szükségünk van a meghosszabbított moratóriumra. Hogy 10, 15, 20, 100 vagy több napról legyen szó, azt szakembereknek kellene megmondaniuk” – véli a miniszter.

A kérdéses törvényt már Miroslav Lajčák (Smer) külügyminiszter, Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter és Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök is kritizálta. A módosítás értelmében ugyanis az egyes politikai pártok akár közvetlenül a választások előtt is rendelhetnek felméréseket a támogatottságukra vonatkozóan, viszont 50 nappal a választások előtt már tilos lesz közzétenni azokat.

(czg, szh)