Bővül a Čaputovát támogatók köre

Tíz nap múlva ismét államfőt választunk. A második fordulóba a Progresszív Szlovákia államfőjelöltje, Zuzana Čaputová és Maroš Šefčovič uniós biztos, a Smer jelöltje jutott tovább. Míg Čaputová támogatói egyre szaporodnak, addig Šefčovič mellett a Smer is egyre lágyabban kardoskodik.

A Via Iuris egykori jogászát a Progresszív Szlovákia állította államfőjelöltnek. Zuzana Čaputová mögé már az első forduló előtt felsorakozott Miroslav Beblavý, a Spolu, Richard Sulík, az SaS, valamint Igor Matovič, az OĽaNO elnöke. Az utóbbi kettő az első fordulót követően deklarálta, hogy a támogatás mellett készek a kampányba is beszállni. Čaputová támogatására szólított fel Ondrej Dostál is, aki legutóbb az SaS színeiben szerzett parlamenti mandátumot, ám az OKS elnöke.

Egyeztető magyarok

Bugár Béla már az első forduló választási éjszakáján jelezte, egyeztetne Zuzana Čaputovával a Híd támogatásáról. Debnár Klárától, a Híd szóvivőjétől megtudtuk, hogy az első találkozó – bár Čaputová távollétében, beteg volt – már megvalósult. „Reméljük, hogy mihamarabb felépül és az elkövetkező napokban egy újabb találkozóra is sor kerülhet” – közölte Debnár Klára. Arra a kérdésre, hogy a Híd mivel ül tárgyalóasztalhoz, nem válaszolt a párt sajtóosztálya.

Kocúr László, az MKP pártigazgatója közölte, továbbra is érvényes korábbi állásfoglalásuk. „Választóinkat arra kértük, olyan jelöltet támogassanak szavazatukkal, aki nem a jelenlegi kormánypártokat, illetve a szélsőséges nézeteket képviseli. Ezt továbbra is fenntartjuk. Maroš Šefčovičcsal nem terveztünk egyeztetéseket. Minden másról akkor ildomos beszámolni, ha annak érdemi eredménye van” – közölte Kocúr. Ugyanakkor úgy tudjuk, az MKP már az államfőválasztás első fordulója előtt igyekezett felvenni a kapcsolatot Zuzana Čaputová csapatával, akkor eredménytelenül. Most viszont az ő részükről érkezett pozitív jelzés.

Ellenzéki nem

A parlamenti pártok közül Boris Kollár Sme rodina mozgalma viszont egyik jelöltet sem fogja támogatni. Az első fordulóban leszerepelt, mindössze 2,77%-os támogatottságot szerzett Milan Krajniak (Sme rodina) még tovább ment. A közösségi médiában kifejtette, hogy a továbbjutó két jelölt nemcsak progresszív, hanem készek hozzájárulni az ország szuverenitásának további korlátozáshoz, és eltörölnék az ország keresztény identitását is. „Ezért március 30-án a szavazófülkében mindkét jelöltet beikszelem” – közölte Krajniak, s ha valóban így tesz, érvénytelen szavazatot dob az urnába.

Nem tesz ajánlást a 2. forduló előtt az Alojz Hlina vezette KDH sem. És az eddigi hallgatásból ítélve az SNS sem száll be az államfőválasztás kampányába. A pártnak nem volt saját jelöltje az első fordulóban, ennek ellenére nem állt ki koalíciós partnere, a Smer jelöltje mellett. A nemzetiek az első forduló eredményeit sem kommentálták.

Šefčovič körül csend van

A Smer támogatásával indult Maroš Šefčovič mellett még a smeres politikusok sem kardoskodnak. Ez nyilván a taktika része, és nem véletlenül maradtak távol az első forduló eredményvárójáról. Nem ünnepelték azt sem, hogy az uniós biztos továbbjutott a második fordulóba. A párt csupán a közösségi média oldalán tett közzé egy száraz üzenetet, melyben megköszönte Maroš Šefčovič támogatását. A továbbjutáshoz nem gratulált Peter Pellegrini kormányfő, sem pedig Robert Fico pártelnök, de a többi politikus sem formált véleményt.

Az egyház kimarad

A második fordulóban Maroš Šefčovič az egyház támogatására sem számíthat. A katolikus püspöki konferencia az államfőválasztás második fordulója előtt már nem találkozik a jelöltekkel. A püspököket számos bírálat érte, amiért az első forduló előtt kizárólag a Smer jelöltjével egyeztettek. Ráadásul Ján Orosch nagyszombati érsek egyenesen főbűnnek minősítette, ha a hívek Zuzana Čaputovát támogatnák voksukkal. A korábbi gyakorlattól eltérően az egyház most nem ad ki pásztorlevelet sem, és egyik jelölt mellett sem kívánja letenni a voksát.