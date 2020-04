Blackout: így képzeli el Matovič a teljes leállást

Azt, hogy milyen eredménnyel járnának ezek az intézkedések, a következő napokban az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet (IZP) fogja kiszámolni a kormányfő megrendelésre

Matovič terve

A kormányfő szerint ilyen esetben leállna minden üzem az országban, az utcákon a közrendre a hadsereg ügyelne, s a lakásból például csak azok mehetnének ki, akik kutyát mennek sétálni. Hogy hogyan zajlana például az élelmiszerek bevásárlása, azt nem tudta megmondani. Jelezte viszont, hogy a lakosoknak időben szólnának, hogy előre tudjanak élelmiszereket vásárolni, s hogy elkerüljék a tolongást az üzletekben, fokozatosan, ABC-sorrendben engedélyeznék csak a lakosoknak a bevásárlást.

A kormányfő azt szeretné, ha egy, legtöbb két héten belül megszületne a döntés arról, hogy kikapcsoljuk-e az országot. „Fontos, hogy erre a blackoutra még nyár előtt, a legnagyobb melegek érkezése előtt sor kerüljön. S ha kikapcsoljuk az országot, akkor katonai szigor, abszolút fegyelemnek kell lennie” – mondta a miniszterelnök. Elmondta, hogy a blackout után visszatérhetnénk a hétköznapi életbe, kinyithatnának az az üzletek és az iskolák, de a higiéniai előírások, mint a boltokban levő vásárlók számának korlátozása vagy a szájmaszkok viselete továbbra is érvényben lesznek. „De legalább fellélegezhetünk majd, mert tönkretesszük a vírust. Ellenkező esetben majd idén télen, vagy jövő ilyenkor irigykedve nézzük majd az olaszokat vagy a spanyolokat, akik visszatérnek majd a normális élethez, és mi továbbra is ott járunk majd, hogy reggelente bejelentem, háromezer testet végeztük és ötven új fertőzöttet találtunk” – mondja a kormányfő.

Nincs garancia

Azt, hogy a blackout valóban segítene-e, jelenleg senki nem tudja megmondani, a szakértők többsége viszont azon a véleményen van, hogy előbb vagy utóbb ismét visszatérne a járvány, ugyanis egy Európa szívében fekvő államot nem lehet hermetikusan lezárni. Martin Smatana, az IZP igazgatója nem gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben megalapozott lenne amég szigorúbb intézkedések bevezetése. Állítása szerint Szlovákiában jelenleg minden olyan intézkedést bevezettünk, amelyek más országokban pozitív hatással voltak fertőzöttek számának visszaszorítására, ezért jelenleg azt kellene megnézni, hogy nem terjed-e a vírus valamilyen rejtett gócpontokban olyan emberektől, akik például külföldről tértek vissza. „Ha beigazolódik, hogy a vírus terjedését megállítottuk, akkor nem lesz ok agresszívebb intézkedések elfogadására, inkább célirányosan, a veszélyeztetett csoportokra kell majd összpontosítani” – állítja Smatana.

Koalíciós nem

Matovič ötleté koalíciós partnerei is ellenzik. Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes szerint a jelenlegi intézkedések nagyon fegyelmezetten betartják az emberek. „A legszigorúbb intézkedések bevezetése nagyon ártana a már így is rossz állapotban levő gazdaságnak, s az emberek lelki állapotának” – állítja Remišová, aki szerint sok olyan ország van, amely sokkal enyhébb intézkedésekkel is sikeresen harcol a vírus ellen, ezért jelenleg inkább arra kellene koncentrálni, hogy radikálisan megemeljük a tesztelt személyek számát.