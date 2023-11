Bizalmat kapott Fico kormánya, de szűk a koalíció többsége

A kormányprogram parlamenti vitáját múlt héten csütörtökön Peter Pellegrini (Hlas) házelnök javaslatára felfüggesztették, így délelőtt folytatódott a dokumentum megvitatása. Utolsóként Robert Fico (Smer) miniszterelnök szólalt fel, beszédében köszönetet mondott az ellenzéki képviselők hozzászólásaiért, érdemi választ azonban nem adott a programnyilatkozattal szemben emelt kifogásokra.

Törékeny többség

Megjegyezte, a koalíció egyik SNS-es képviselője egészségügyi okok miatt nem tud részt venni az ülésen. A hármas koalíció szűk többsége tehát már a kormányprogram elfogadásánál is megmutatkozott – vélhetően a csütörtöki szavazást is azért halasztották el, mert több koalíciós képviselő hiányzott az ülésről. A Smer–Hlas–SNS formációnak 79 tagja van a törvényhozásban, a négyfős kormánypárti többség azonban Pavel Ľupták (SNS) távollétével háromra zsugorodott. A koalíció stabilitása szempontjából épp a kormánypártok frakcióinak fegyelmezettsége lesz mérvadó.

A négynapos parlamenti vitában az ellenzéki képviselőké volt a főszerep, a legaktívabban a Progresszív Szlovákia (PS) politikusai bírálták a dokumentumot. A kormány és a koalíciós képviselők csak elvétve kapcsolódtak be a vitába, akkor is inkább csak röviden reagáltak az adott felszólaló kritikájára. A dokumentumot múlt héten Fico terjesztette elő, majd beszédében Pellegrini is bizalmat kért a parlamenttől. A miniszterek közül Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter szólt a képviselőkhöz, felszólalásában visszautasította az ellenzék érvelését, mely szerint a programtervezet nem tartalmaz elég konkrét intézkedést és túl homályos, mit is tűzött ki célul a koalíció.

Elégedett koalíció

„Ez a negyedik kormányom. Pontosan tudom, mi vár ránk, és nem panaszkodom” – jelentette ki Fico a Facebook-oldalán közzétett videóban, miután megköszönte a koalíciós képviselők támogatását. Hozzátette, kormányfőként az a célja, hogy a választási időszak végére az emberek úgy érezzék: jobb, nyugodtabb és biztonságosabb az életük. Megjegyezte, azzal, hogy az előre hozott parlamenti választást szeptember végére halasztotta az előző koalíció, az új kormánynak mindössze négy hete maradt, hogy számos fontos döntést hozzon. A kormányfő szerint hektikus időszak következik, a koalíció nemcsak az állami költségvetést szeretné elfogadni az év végéig, hanem például a 13. nyugdíj törvénybe foglalását is szeretné megoldani 2023-ban. Fico kijelentette, a kormány első kihelyezett ülésére december 12-én Trencsénben kerül sor.

Pellegrini a szavazás után elmondta, pártja elégedett a jóváhagyott kormányprogrammal, s azonosul annak tartalmával. „Köszönöm a koalíciós partnereknek, hogy elfogadták a Hlas alapvető prioritásait az erős állam területén, amelyekkel a választáson az emberek bizalmáért versengtünk” – hangsúlyozta a párt elnöke, majd hozzátette, a kormány programnyilatkozatának elfogadásával Szlovákia megtette az első lépést az „erős és szociálisan igazságos” állam irányába.

Andrej Danko (SNS) parlamenti alelnök közvetlenül a voksolás előtt is kiállt a programnyilatkozat mellett, annak „meg nem értését” az ellenzék amatörizmusának nevezte. Később a TASR hírügynökségnek azt nyilatkozta, szeretné, ha a kormány négy évig működne. Hangsúlyozta, az SNS fenntartja a kritika jogát is – annak ellenére, hogy koalíciót alkotnak, egymás riválisai a pártok.

Ellenzéki bírálat

Az ellenzéki pártok frakciói nem szavaztak bizalmat Fico negyedik kormányának. Michal Šimečka (PS) parlamenti alelnök ezt részben a korábbi Smer-kormányokkal kapcsolatos tapasztalatokkal indokolta. „Mindig korrupció, trágárság kísérte őket, az országunk stagnált, az utolsó kormánya pedig egy újságíró és jegyese meggyilkolásával végződött” – jelentette ki Martin Dubéci, a progresszív párt frakcióvezetője. Šimečka bejegyzésében kiemelte, a kormány egy gyenge és homályos programnyilatkozatot terjesztett elő, amely nem viszi előrébb Szlovákiát. „Úgy tűnik, hogy még maga a koalíció sem hisz ebben a programban” – jelentette ki azzal, figyelmen kívül hagyták a parlamenti vitát, és nem reagáltak a szakmai kifogásokra. A harmadik indokként a kormánykoalíció tevékenységét említette, mondván: „A kormány már azelőtt elvesztette a bizalmunkat, hogy a koalíciótól megszerezte.” A pártelnök példaként említette Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter „botrányos intézkedéseit”, valamint a független média, illetve a civil társadalom elleni támadásokat. A szavazás után megismételte, kezdeményezni fogják a belügyminiszter leváltását.

Az SaS reakciójában rossz hírnek nevezte a kormányprogram elfogadását a lakosság számára. „Elsősorban a Smer és párthoz közeli emberek megsegítését szolgálja” – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS alelnöke. Mária Kolíková (SaS) volt igazságügyi miniszter szerint a kormány bosszú által vezérelve, a rendőrök, nyomozók, ügyészek és bírák megfélemlítésével kezdte a kormányzást. A liberális párt szerint a Smer rendszeresen meg fogja mutatni, hogy nem szociális és nem is demokratikus. „A dokumentum nem három szuverén párt nyilatkozata, hanem a Smer kormányprogramja, a többi párt csak mintha épp arra járt volna” – tette hozzá Gröhling azzal, a tervezet elsősorban a Smert és korrupcióért elítélt jelöltjeit hivatott segíteni.

A KDH állásfoglalásában kiemelte, a kormányprogram üres és nem elég ambiciózus, de nem is vártak többet egy olyan kormánytól, melyet két olyan párt alkot, amelynek választási programja sem volt. „A kormány programnyilatkozatából hiányoznak a konkrét célkitűzések, a mérhető mutatók, és a kormány nem mondta el azt sem, honnan kíván pénzt szerezni az intézkedésekre” – olvasható a párt érvelésében, melyben hozzátették azt is, a programtervezet össze lett csapva, hogy a kormány minél hamarabb kipipálhassa ezt a kötelezettséget.

Igor Matovič (Szlovákia, korábban OĽaNO) a sajtótájékoztatón röviden annyit mondott: „A szervezett bűnözés tagjai és kollaboránsai ma megszavazták a tervet, miként lopják szét Szlovákiát az elkövetkező években, és hogyan biztosítják maguknak a büntetlenséget. Üdvözöljük a maffiaállamban! Negyedik felvonás.”