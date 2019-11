Az SaS is csatlakozik a PS/Spolu, a KDH és a Za ľudí megnemtámadási szerződéséhez

A megállapodás megkötését már többször elhalasztották, de végül a pártok vezetői hétfő délelőtt aláírták a dokumentumot. A megnemtámadási szerződés első változatát még a nyáron PS/Spolu-koalíció és a KDH kötötte meg. A most csatlakozó Za ľudí párt vezetője és egyben korábbi államfő, Andrej Kiska elmondta, örül annak, hogy a megállapodást most sikerült azzal is bővíteni, hogy a csatlakozó pártok kizárják a Smerrel, az SNS-szel és a szélsőségesekkel való kormányalakítást. Kiska optimizmusának adott hangot. Szerinte a választók felé most azt, kell kommunikálniuk, az ellenzéki pártok készek arra, hogy egy stabil kormányt alkossanak. A Za ľudí elnöke arra emlékeztetett, a demokratikus ellenzéki pártok számára az általuk javasolt nagykoalícióban való indulás lenne a legjobb megoldás. Ugyanakkor hozzátette, egyelőre úgy tudja, mindenki külön szeretné magát a választáson megmérettetni. "A koalíció lehetősége azonban még mindig terítéken van" – mondta Kiska, de hozzátette, valószínűleg már nincs realitása.

Michal Truban a PS elnöke a dokumentum aláírása utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, az SaS elnökét, Richard Sulíkot is megkeresték, hogy pártja csatlakozzon a megállapodáshoz. Hozzátette, Sulíkkal egyelőre egy nem sajtónyilvános találkozót szeretnének összehozni. Truban szerint a társadalomban reménytelenséget kelt, hogy az ellenzék folyton vitatkozik, ezért most meg kell mutatniuk, valamiben mégis meg tudnak állapodni. A PS elnöke azonban hozzátette, nem ért egyet Kiska azon kijelentésével, amely szerint akár egy nap alatt is össze lehetne hozni a pártok együttműködéséről szóló megállapodást.

A KDH vezetője, Alojz Hlina elmondta, nincs már idő arra, hogy koalícióra lépjenek a jövő február 29-én esedékes választás előtt. Arra hivatkozott, hogy pártjának széles regionális struktúrái vannak, így ott a jelöltlisták leadásáig már nem győznének elfogadni egy koalíciós megállapodást.

Miroslav Beblavý, a Spolu vezetője arra figyelmeztetett, hogy a Marian Kotleba, Robert Fico és Štefan Harabin pártjának támogatottsága azzal fenyeget, hogy a parlamenti választás után Szlovákiában nem jobb, hanem rosszabb irányú változás következhet be. Ezért azt hangsúlyozta, hogy a demokratikus politikai erőknek még annak ellenére is össze kell fogniuk, hogy különbségek vannak köztük.

Az SaS a sajtótájékoztatóra reagálva bejelentette, csatlakozik a megnemtámadási szerződéshez. A párt elnöke elmondta, örül neki, hogy már a megállapodás részét képezi, a Smerrel, az SNS-szel és Marian Kotleba pártjával nem lépnek koalícióra. Sulík jövő héten először egy munkamegbeszélésen egyeztetne a részletekről, így arról is, hogy mely további pártokat keresnek még meg a csatlakozási felkéréssel.

Az SaS szóvivője, Katarína Svrčeková elmondta, pártja már korábban jelezte, akkor csatlakoznak a megállapodáshoz, ha az aláírók kizárják a Smerrel való kormányzást. "Ez megtörtént, így nem látjuk akadályát, hogy csatlakozzunk" – mondta Svrčeková, és hozzátette, abban sem látnak problémát, hogy a megállapodást, nyilvánosan, a televíziós kamerák előtt írják alá.

Az OĽaNO szóvivője, Matúš Bystriansky pedig úgy nyilatkozott, őket egyelőre nem keresték meg azzal, hogy csatlakozzanak a megnemtámadási szerződéshez. ”Ha majd megkeresnek, elmondjuk az álláspontunkat” – tette hozzá a szóvivő.