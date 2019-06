Az MKP nem profitál a Híd eséséből

Ha a parlamenti választást júniusban tartották volna, akkor a Smer 20,3%-kal nyerne, második helyen pedig a parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia és a Spolu koalíciója végezne 15,7%-kal. A június elején végzett közvélemény-kutatáshoz viszonyítva a Smer erősödött, a PS/Spolu pedig több mint két százalékot csökkent. Ugyancsak csökkenés tapasztalható az ellenzéki SaS háza táján, az eredmények alapján majdnem egy százalékot csökkent a támogatottságuk, 8%-ról 7,1%-ra.

Magyarok nélkül

A legfrissebb felmérés sem kecsegtet jó hírekkel a magyar pártok számára, ami a jövőre esedékes parlamenti választást illeti. Bár a Híd a jelenlegi kormánykoalíció tagja, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint jövőre még a parlamentbe sem fog bejutni. Mindkét júniusi felmérés bejutási küszöb alatt mérte a pártot, hónap elején 4,4%-on, hónap végén pedig 4,5%-on. Martin Slosiarik, a Focus intézet igazgatója lapunknak elmondta, a felmérések eredményei alapján sosem lehet biztosan kijelenteni, hogy egy párt bejut-e a parlamentbe vagy sem. „Amit a Híd esetében elmondhatunk az az, hogy nagyon közel mozog a parlamentbe jutáshoz szükséges eredményhez, és ez eléggé kényelmetlen lehet számukra. Az biztos, hogy a mi felméréseink szerint nem szerezne mandátumot jövőre, de azt mondani, hogy esélyük sincs bejutni, az túlzás lenne. Ami azonban még elmondható, hogy a felmérések alapján úgy tűnik, az MKP nem tud profitálni a Híd gyengüléséből, különösebben nem ugrott meg a támogatottságuk” – tette hozzá Slosiarik. Szerinte mindkét párt esetében gond van a magyar szavazók mobilizálásával, ha ebben effektívebbek lennének, mindkét párt támogatottsága megugorhatna, nem beszélve arról, hogy az újonnan alakult pártok a magyarokat is igyekeznek megszólítani, és az már rég egyértelmű, hogy a magyar szavazók nem etnikai alapokon választanak.

A parlamenten kívüli MKP a szavazatok 3,3%-át szerezte volna meg, ha a választásokat június végén tartják. A másik két magyar párt, a Magyar Fórum és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség képtelen elrugaszkodni a 0,1%-ról.

Stabil SNS és ĽSNS

A Kotleba-féle szélsőséges ĽSNS stabilan tartja magát a harmadik helyen, legutóbb 12,6%-on mérték őket. Szintén stagnál a Danko vezette SNS, jelenleg 7,3%-kal jutna a parlamentbe. Rajtuk kívül még 5% fölött mérték a KDH-t, Boris Kollár Sme rodina pártját, Kiska alakuló pártját, a Za ľudí mozgalmat és az OĽaNO-t. Ez utóbbi két párt azonban épp csak eléri a bejutáshoz szükséges 5 százalékot. A felmérés szerint a volt elnök pártja 5,2%-kal, Igor Matovičé pedig 5,1%-kal jutna parlamentbe. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Focus június elején még nem mérte Kiska pártját, így az ellenzéki pártok támogatottságának csökkenése nagyban magyarázható az új párt megjelenésével. Slosiarik szerint Kiska pártjában még van potenciál, és számára is fontos, hogy ennél nagyobb támogatottságot szerezzen, hiszen egyelőre a határon mozog. „A szavazókat jelenleg a Progresszív Szlovákia/Spolu koalíciótól vette el, de ide tartozik az OĽaNO és az SaS is, tehát a demokratikus ellenzéktől. De a szavazókat még az is nagyban befolyásolhatja, hogy milyen új tagok jelennek meg a pártban” – zárta az igazgató.

Kollár főszerepben

Ha a június végi eredmények alapján kéne kormányt alakítani, akkor a Kollár vezette Sme rodina válna kulcsszereplővé, ugyanis nélkülük sem a Smer–ĽSNS–SNS trió, sem az ellenzéki PS/Spolu–SaS–KDH–Za ľudí–OĽaNO sem tudna többséget szerezni a parlamentben, ugyanis mindkét felállásnak csak 69 képviselője lenne. Ez azt jelentheti, hogy a Sme rodina 12 mandátuma döntené el, hogy milyen koalíció alakul, ugyanis velük már bármelyik koalíciónak többsége lenne, 81 képviselővel.

Darina Malová lapunknak úgy nyilatkozott, hogy arról beszélni, hogy Kollár pártja lenne a mérleg nyelve, még korai, hiszen a felmérés csak a jelenlegi helyzetet mutatja, jövő tavaszig még sok minden változhat. „Boris Kollár viselkedése és megnyilvánulásai alapján azonban elmondható, hogy ilyen esetben pragmatikus döntést fog hozni, tehát az alapján döntene, hogy aktuálisan melyik koalíció lenne számára a kifizetődőbb. Évek óta mondogatja, hogy pártja bármilyen javaslatot támogat, amelyet jónak gondol, függetlenül attól, hogy ki terjeszti elő. Az eddigi retorikája alapján elmondható, hogy pártja flexibilis, ha prioritásokról és ideológiáról van szó. Szerintem jelenleg még ő sem tudja, hogyan döntene” – kommentálta a felmérés eredményeit Malová.

A felmérést június 19. és 25. között készítették, 1023 résztvevővel.