A végrehajtók is óvnak az átgondolatlan hitelfelvételtől

„Óva intünk mindenkit attól, hogy a karácsony előtti bevásárlási láz során megfeledkezzen a legalapvetőbb pénzügyi szabályokról, és feleslegesen adósságokba verje magát. Az átgondolatlan hitelfelvétel a jövőben súlyos anyagi gondokhoz vezethet, amelyek miatt végrehajtási eljárás indulhat azok ellen, akik képtelenek törleszteni a hiteleiket” – figyelmeztetnek a felesleges eladósodással kapcsolatos emberi tragédiák legszakavatottabb ismerői, a Szlovák Végrehajtói Kamara (SKE) szakemberei.

Csalóka ajánlatok

„A karácsony előtti reklámkampányok során az ajándékvásárlásra felvett hiteleket úgy mutatják be, mint ha ezek teljesen természetes dolognak számítanának. A szeretteink megajándékozása, a rokonság és barátok megvendégelése azonban egész biztosan nem ér meg annyit, hogy hosszabb időre eladósodjunk. Az ünnepi bevásárlással kapcsolatban is érvényes a régi aranyszabály: addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” – tanácsolja Miroslav Paller, a Szlovák Végrehajtói Kamara elnöke.

Megéri válogatni

Paller is elismeri, hogy bizonyára vannak olyan helyzetek, amikor rákényszerülünk a hitelfelvételre.

„Ilyen esetben sem szabadna azonban rákapnunk az első vonzó ajánlatra. Érdemes alaposan szétnézni a hitelpiacon, és olyan kölcsönt felvenni, amelynek a visszafizetése a későbbiekben a lehető legkevesebb gondot okozza. Jobban megéri például inkább bankhoz fordulni, mint a gyorshitelezőkhöz. Ez utóbbiak ugyan kevésbé szigorú feltételeket szabnak az ügyfeleikkel szemben, ennek azonban megkérik az árát”

– tette hozzá Paller. Szerinte nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra is, hogy a hitelfelvételnél nem szabadna kizárólag a pénzintézet által kínált kamatok alapján tájékozódni, hiszen ez gyakran becsapós lehet. A nulla százalékos kamat, bár jól hangzik, sokszor magas kezelési költséggel jár, ezért mindig a hitel valós költségeit kifejező teljes hiteldíjmutatót (THM, szlovák rövidítéssel RPMN) figyeljük. „A fogyasztási hiteleknél érdemes odafigyelni arra, hogy minél rövidebb futamidőt választunk, annál alacsonyabb összeget fizetünk ki a kamatokon. A hitelkártyával felvett hitel esetében pedig a pénzt érdemes a kamatmentes időszak során visszafizetni, hiszen ezt követően már megdrágul a törlesztése” – figyelmeztet Paller.

Veszélyes kezesség

A Szlovák Végrehajtói Kamara elnöke szerint a hitelfelvétellel kapcsolatos alapvető szabályok betartása most a korábbiaknál is fontosabb, hiszen a járvány okozta lezárások miatt sokaknak került veszélybe a munkája és történelmi csúcsokat döntöget az infláció, így könnyebben kerülhetünk nehéz anyagi helyzetbe, ami veszélybe sodorhatja a hitel törlesztését. „Nem árt felhívni a figyelmet azonban a kezességvállalásra is. Sokan nem veszik eléggé komolyan az ezzel járó veszélyeket, így kellemetlen meglepetés érheti őket, ha a hitelt felvevő képtelen törleszteni, és a végrehajtó náluk, a hitelért kezességet vállalónál kopogtat” – mondta el Paller.

Kiket érint?

Kik hajlamosak leginkább adósságba verni magukat a karácsonyi bevásárlással kapcsolatban?

„Ha az egyes korosztályokat tekintjük, akkor a legtöbb ilyen emberrel a 45 és 54 év közöttiek korcsoportjában találkozhatunk, az elmúlt időszakban megugrott a hitelfelvétel iránti érdeklődés azonban a 65 évnél idősebbek körében is”

– nyilatkozta az adósságbehajtással foglalkozó KRUK Csehország és Szlovákia Kft. vezérigazgatója, Jaroslava Palendalová az általuk megrendelt legfrissebb felmérésre hivatkozva. Eszerint a karácsonyi ajándékvásárláshoz leginkább az állástalanok és az anyasági szabadságon levők szorulnak rá a hitelfelvételre, az alkalmazottak közül pedig az iparban és az építőiparban foglalkoztatottak között a legnagyobb a hitelfelvevők aránya. „A karácsonyra hitelt igénylők 15 százaléka már egyéb hiteleket is törleszt, és romlott a törlesztési morál is. Míg tavaly a megkérdezettek 18 százaléka volt képtelen időben törleszteni a karácsonyi ajándékvásárlásra felvett hitelét, idén ez az arány 25 százalékra nőtt” – tette hozzá Palendalová. Szerinte az elmúlt időszakban jóval több olyan család igényelt hitelt a karácsonyi bevásárlásokra, akiknek egyébként a napi élelem és ruházat előteremtésére sincs elegendő pénze. „Ez a járványhelyzettel is magyarázható, amit azonban biztosan állíthatunk, hogy a karácsonyi ajándékvásárlással kapcsolatos hitelfelvétel minden esetben értelmetlen döntésnek számít” – állítja Palendalová. (mi, TASR)