A parlament új alelnöke eltávolította irodájából az uniós zászlót és Čaputová portréját (VIDEÓ)

Aki szokott tévét nézni, tudja, hogy a sok reklám miatt az ember át- meg átkapcsolgatja az adókat, hogy az unalomig ismert reklámok helyett áttekintse, mi fut éppen a többi adón. Engem egyébként a reklámok változása és tartalmi és formai megjelenése is érdekel, mert nagyon is leképezi a társadalmi változásokat. De most nem erről szeretnék írni.