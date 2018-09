A nagy hőség miatt több volt a baleset

Pozsony | Az augusztusi nagy hőség miatt több baleset volt Szlovákia útjain, jelentősen nőtt a halálos áldozatok száma.

Mint ahogy azt Ľuboš Rumanovský, a rendőrkapitányság közlekedési osztályának vezetője elmondta, míg 2017 augusztusában 1246 közlekedési baleset volt, 18 halálos áldozattal, addig idén 1270 baleset volt, a halálos áldozatok száma pedig 30. A súlyos sérülések száma eggyel kevesebb volt, a könnyebb sérülések száma azonban jelentősen, 79-cel nőtt.

Az augusztusi adatokkal szemben júliusban kevesebb volt a baleset (-28), a halálos áldozatok száma is csökkent, 2017 júliusában 19-en vesztették életüket az utakon, idén 12-en. A súlyos sérülések száma is csökkent (-14), ahogy a könnyebb sérülések száma is (-119).

Rumanovský szerint az augusztusi növekedésben szerepe lehet a forró augusztusi hónapnak, a sofőrök a kánikula idején fáradékonyabbak, gyorsabban lankad a figyelem, és a reakcióidő is lassabb lehet.