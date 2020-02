A magyarok leginkább Čaputovában bíznak

A magyarok körében is Zuzana Čaputová államfő a legnépszerűbb politikus. Az államfő még a magyar személyiségeket is maga mögé utasította.

A Focus közvélemény-kutató ügynökség vasárnap közölte azt a felmérést, amely során a politikusok megbízhatósági mutatóját vizsgálták. A kutatás során közel 100 magyar nemzetiségű válaszadót is megkérdeztek. Ebből a viszonylag kis mintából is kiderül, hogy a magyarok körében is Čaputová a legnépszerűbb politikus. Több mint 60 százalékuk bízik benne, és közel 36 százalék bizalmatlan vele szemben. Mindez annak ellenére van így, hogy a szlovák politikusokra általában igaz, a magyarok körében alacsony a beléjük vetett bizalom és egyben magas a velük szembeni bizalmatlanság. Az államfőt leszámítva az összes vizsgált szlovák nemzetiségű politikai szereplő elutasítottsága a magyarok körében 50 százalékon, vagy jóval afölött áll.

Bárdos Bugár mögött

A megbízhatósági mutató tekintetében Čaputová után valamivel több mint 5 százalékos eredménnyel a Híd vezetője, Bugár Béla lett a második. A pártelnököt azonban a megkérdezett magyarok közel 40 százaléka megbízhatatlannak tartja. A vizsgált személyiségek sorrendjében a Híd elnökét az MKÖ listavezetője, Bárdos Gyula követi. Benne a megkérdezett magyarok közel 54 százaléka bízik meg, és majdnem 37 százalékuk bizalmatlan vele szemben. Viszonylag sok válaszadó, hozzávetőlegesen 9 százalék nem tudta eldönteni, hogy bízik-e Bárdosban.

Hat a kampány

Martin Slosiarik, a Focus közvélemény-kutató ügynökség vezetője szerint érdekes, hogy Bugárnak a magyarok körében mért bizalmi mutatója az utóbbi időben növekedett. Míg tavaly júniusban 35 százalék körül, szeptemberben pedig valamivel 32 százalék alatt volt, most közel 60 százalékon áll. A szakember szerint ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a személye erőteljesen megjelenik a választási kampányban.

„Lényegében egy olyan jelenségnek lehetünk szemtanúi, mint amit 2019-ben láthattunk, amikor Bugár az államfőválasztáson is indult”

– mondta Slosiarik. Bugár bizalmi mutatója a magyarok körében 2019 januárjában 54 százalék felett állt.

Dankóban nem bízunk

A kutatásban vizsgált személyiségek közül még Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnököt és Andrej Danko (SNS) házelnököt emeltük ki. Míg az előbbinek a magyarok körében szlovák politikusként is 39 százalékos a bizalmi mutatója, addig a parlament elnökének csak alig 19 százalék. Míg az SNS vezetőjét a magyarok majdnem 80 százaléka elutasítja, addig Peter Pellegrininél ez a mutató 61 százalék.