A leggyorsabban nálunk nő a légszennyezettség

„Szlovákiában az európai fejleményekkel összhangban 2019-ben és 2020-ban is csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása. A 2019-es csökkenéshez elsősorban a kassai U. S. Steel acélmű és leányvállalata, a Ferroenergy járultak hozzá, amelyek a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátóink” – figyelmeztetnek a szlovák jegybank kutatási osztályának az elemzői. Az említett cégek mellett a vágsellyei Duslo vegyi üzem és a vajáni (Vojany) hőerőmű is jelentősen hozzájárult a 2019-es csökkenéshez. 2020-ban berobbant a világjárvány, és a kibocsátás közel kilenc százalékkal csökkent, amihez a nagy szereplők mellett egy csoport más, kisebb szennyező is jelentősen besegített. A kassai acélművön kívül két hőerőmű, a már említett vajáni és a nyitranováki (Nováky) is hozzájárult a csökkenéshez.

A 2021-es erőteljes növekedésért azonban már szinte teljes egészében a U. S. Steel és a Ferroenergy a felelősek. „A többi vállalat esetében a kibocsátás stagnálását, vagy csak nagyon enyhe növekedését figyelhettük meg” – állítják a jegybank elemzői. Ha a szlovák kibocsátók közül kizárnánk a kassai acélgyártót, a szlovákiai kibocsátás 2019-hez képest csaknem öt százalékkal csökkenne, ami a jegybank elemzői szerint már közelebb lenne az európai trendhez. Az elemzők a jövőben uniós szinten a kibocsátások fokozatos csökkenésére számítanak, amihez a magas energiaárak is hozzájárulhatnak. (TASR, mi)